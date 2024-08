Roma, De Rossi: la "bella storia" di Dybala, il mercato e come cambieranno i giallorossi con la Joya

Alla vigilia della sfida con l'Empoli si parla sopratutto della permanenza a sorpresa di Dybala. De Rossi: "Rinnovo automatica? Io faccio l'allenatore, non penso alle clausole".

La Roma si appresta a tornare in campo per la seconda giornata di campionato. All’Olimpico arriva l’Empoli e i giallorossi potranno tornare sul ‘nuovo acquisto’ Dybala, che ha rifiutato la ricca offerta dell’Al-Qadisiyya per restare nella Capitale. Era dunque particolarmente attesa la conferenza stampa della vigilia di De Rossi, visto il fermento in città per la retromarcia dell’argentino.

Roma, niente Arabia per Dybala: le parole di De Rossi

“Una situazione emozionante, ricca di sali e scendi – ha detto De Rossi -. Siamo sicuri che i tifosi domani saranno con noi, lo sarebbero stati comunque perché hanno rinnovato in tantissimi, prima che questo diventasse un caso e sono rimasti al nostro fianco sempre. Dybala ha rifiutato cifre importantissime e questa non è una cosa più tanto comune nel mondo del calcio. Paulo è un leader tecnico, uno che ha preso una decisione anche in funzione dell’amore che c’è da parte dei tifosi della Roma nei suoi confronti e della squadra. Penso che sia una bella storia, non tanto frequente nel mondo del calcio e credo che i tifosi debbano essere orgogliosi perché poi spesso e volentieri queste decisioni sono proprio frutto dell’amore provato dai tifosi”.

Dybala e il rinnovo automatico: De Rossi ne terrà conto?

Quando chiedono a De Rossi del rinnovo automatico del contratto di Dybala tra 13 partite, il tecnico giallorosso risponde così: “Io faccio l’allenatore e non posso stare a pensare a clausole o non clausole, è un nostro giocatore importante e verrà trattato come tale”. Poi aggiunge: “Lui sa cosa penso, abbiamo parlato diverse volte e ci siamo confrontati sulle nostre idee, sui nostri desideri. Mi piace parlare in faccia alla gente, l’ho sempre fatto anche da calciatore. Non vuol dire che ho sempre ragione, ma mi piace parlare chiaro. Come sta fisicamente? Da inizio ritiro non ha mai saltato un allenamento, a parte quando si doveva sposare”.

Come cambia la Roma tatticamente con la conferma della Joya

Sul 4-3-3 con Dybala e Soulé: “Per come lo intendo io, il 4-3-3 ha gente che gioca con i piedi sulla linea e questa è una cosa che difficilmente posso chiedere a Paulo, quindi qualcosina dovremo cambiarla quando e se giocherà lui – spiega De Rossi -. Sì, possono giocare insieme, lo abbiamo sempre detto: non c’è preclusione da parte mia. I giocatori bravi giocano insieme, a volte ne giocherà uno solo, altre nessuno dei due: anche gli altri hanno talenti, seppure diversi. Di volta in volta in base all’avversario sceglierò chi mandare in campo”.

Che cosa si aspetta De Rossi dal mercato e il caso Karsdorp

“Per completarsi manca una settimana, ci sarà tempo per parlarne. Un altro esterno offensivo? Ne abbiamo due oltre a Dybala e Soulé: vediamo cosa succederà negli ultimi giorni. Per comprare giocatori devi fare spazio”. Il club è a caccia di un terzino destro: “Celik ha fatto il titolare nelle partite più entusiasmanti della mia gestione: è un giocatore che rispetto tantissimo. Se non arriverà un rinforzo, abbiamo Buba Sangaré che è un 2007, ma dovremo gestire il suo inserimento”. Riguardo a Karsdorp: “Non faceva più parte dei miei piani, per me non cambierà nulla anche in caso di mancata cessione. Poi ci sono discorsi societari che devo sempre ascoltare. È un mio ex compagno di squadra e un amico, ma per mille ragioni secondo me non era giusto che continuasse con noi e che avesse spazio qui. Spero che lo trovi altrove, perché se lo merita. Non ha fatto niente di osceno, ma piccoli fattori tecnici, tattici e comportamentali mi hanno portato a prendere questa decisione”.

La Roma ospita l’Empoli: che partita sarà all’Olimpico

“L’Empoli è una squadra con talento – dichiara De Rossi -. Sarà una partita difficile e siamo stati bravi dentro alla nostra gabbia calcistica per isolarci un pochino: abbiamo lavorato in funzione di una gara complicata”.