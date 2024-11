Napoli-Atalanta, De Roon sfotte dopo lo 0-3: il post "simpatico" piace anche ai tifosi partenopei

La goliardia del calciatore dell'Atalanta dopo la vittoria ottenuta nel big match del Maradona: post apprezzato da tanti tifosi del Napoli, anche se non da tutti.

Ma che simpatico Marten de Roon. Dopo la partita tra Napoli e Atalanta il centrocampista olandese della formazione di Gasperini ha postato uno “sfottò” su Instagram che, con classe e stile, ha strappato un sorriso pure a molti sostenitori partenopei, delusi per il clamoroso 0-3 incassato dalla squadra di Conte contro gli orobici. Un post decisamente simpatico quello di De Roon, materializzatosi nel corso del pomeriggio.

Napoli-Atalanta, il post di De Roon su Instagram

Ma cosa ha scritto De Roon? Il 33enne jolly nerazzurro ha pubblicato un fotomontaggio di una ricerca su Google in inglese: “What Naples is known for”. Vale a dire: “Per cosa è conosciuta Napoli”. E tra i vari risultati compaiono la metropolitana, il Castel dell’Ovo e, in terza posizione…la vittoria per 0-3 dell’Atalanta nel 2024. Poi, dopo un altro risultato – via San Gregorio Armeno, la celebre strada dei pastori dei presepi – ecco l’altra sorpresa: “Marten de Roon demoted as persona non grata after Instagram post“.

I complimenti a De Roon da tanti tifosi del Napoli

La particolarità è che a commentare il post ci sono più tifosi del Napoli che dell’Atalanta. E quasi tutti non sono per nulla “offesi”. “Sono un tifoso del Napoli, ti voglio bene. Meno male che esistono calciatori simpatici e non fatti con lo stampino, come te. Ci si vede alla prossima!”, scrive Claudio. “Sono napoletano e mi hai fatto ridere”, aggiunge Mattia. “Mi fai spaccare Marten AHAHAHHA ti voglio bene, forza Napoli”, si accoda Enza. “Scusate ma ho rotto il tasto dei like“, è il commento di Vincenzo.

De Roon, c’è chi replica con livore e alzando i toni

E poi ci sono quelli che apprezzano ma replicano, con altrettanto ‘sense of humour’: “Sfottò fatto con classe sulla vittoria meritata di oggi! Ma attento che c’è sempre un ritorno e anche Bergamo può diventare bellissima anche se non ha la sfogliatella, la metro di Napoli e il castello dell’Ovo….”, scrive Filippo. Mentre qualcuno evidentemente non apprezza e non utilizza lo stesso garbo. “Martin t voj bene. Ma fai per e per”, vale a dire “ti voglio bene ma sbatti piedi contro piedi quando giochi”, replica Antonio. “Ritardato”, scrive qualcun altro.