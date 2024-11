Napoli-Atalanta 0-3 pagelle: Lookman marziano, Lukaku fantasma, Gasperini incarta Conte

Top e flop della gara: negli azzurri si salvano solo Anguissa e McTominay, bocciato Lukaku. Lookman il migliore della Dea, seguono Hien e De Ketelaere

Scherzetto al Napoli. Un anno fa, stesso stadio (Maradona), stesso orario (12.30) l’Atalanta superò i partenopei per 3-0; oggi si era fermata sul 2-0 (con un gol annullato a Kolasinac per fuorigioco) ma al 91′ ha trovato anche il terzo, di umiliazione totale, con Retegui. La Dea dà una mazzata pazzesca agli azzurri, li riporta sulla terra e il miglior attacco del campionato dà una lezione a quella che era la miglior difesa d’Europa. Un Lookman in versione superman si rende autore di una doppietta strepitosa che stende Meret. Gasperini dà scacco matto a Conte, si presenta dall’inizio senza il capocannoniere Retegui e con un De Ketelaere imprendibile tra le linee, gli azzurri non riescono a trovare mai le contromisure e rimediano il secondo ko stagionale dopo quello alla prima giornata a Verona. La Dea si porta momentaneamente al secondo posto a quota 22 punti; il Napoli resta primo a quota 25 e con lo scontro diretto con l’Inter la prossima settimana.

Napoli-Atalanta, la chiave tattica della gara

Nessuna novità tattica e di formazione per il Napoli, Antonio Conte schiera il solito 4-3-3 con Lukaku al centro dell’attacco, Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati, McTominay pronto a salire a supporto. Gilmour vertice basso del centrocampo, Oliveira confermato a sinistra in difesa. Ancora out Lobotka che tornerà dalla prossima gara contro l’Inter.

Soprese, invece, per Gasperini che passa al 3-4-1-2: in avanti De Ketelaere e Lookman, con Pasalic trequartista, Retegui parte dalla panchina. Ederson e De Roon in mediana, Zappacosta e Ruggeri sulle fasce.

Gasperini, nonostante il gol segnato dai suoi uomini nei primi 10′ di gioco, alza la linea del pressing sfruttando tutti e quattro i suoi uomini offensivi (Lookman, Pasalic, De Ketelaere e Zappacosta) sui quattro difensori del Napoli, per impedire agli azzurri di poter uscire palla al piede.

Dal 62′ il Napoli passa al 4-2-3-1 abbassando McTominay in mediana con Anguissa, Raspadori (entrato al posto di Gilmour) alto alle spalle di Lukaku, Ngonge sulla destra (al posto di Politano) e Neres sulla sinistra (al posto di Kvaratskhelia).

Napoli-Atalanta, sfida da record tra Lookman e Lukaku

Romelu Lukaku è uno dei soli due giocatori, insieme ad Ademola Lookman, ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist in questa Serie A e oggi nella sfida tra Napoli e Atalanta i due attaccanti si ritrovano proprio l’uno contro l’altro.

Proprio Lookman, al 9′ di gioco, è riuscito sia a sbloccare il match, grazie ad un suo gol nato da un errore difensivo del Napoli, e poi a raddoppiare con un tiro potentissimo ed angolo di destro da posizione defilata fuori area. L’attaccante dei partenopei, invece, resta a digiuno nel lunch match domenicale risultando il peggiore in campo.

Le pagelle del Napoli

Meret 5. Colpevole sul secondo gol segnato dalla distanza da Lookman.

Colpevole sul secondo gol segnato dalla distanza da Lookman. Di Lorenzo 5. Sbaglia a saltare di testa, anticipato da De Ketelaere, e favorisce con un tocco Lookman tutto solo alle sue spalle. Sulla rete del 2-0 dell’Atalanta concede troppo spazio al tiro di Lookman che raddoppia.

Sbaglia a saltare di testa, anticipato da De Ketelaere, e favorisce con un tocco Lookman tutto solo alle sue spalle. Sulla rete del 2-0 dell’Atalanta concede troppo spazio al tiro di Lookman che raddoppia. Rrahmani 5. Lento in fase di costruzione, gol sbagliato sotto porta con un tiro di testa che avrebbe potuto riaprire la gara.

Lento in fase di costruzione, gol sbagliato sotto porta con un tiro di testa che avrebbe potuto riaprire la gara. Buongiorno 5.5. Si limita a contenere i danni in una gara già compromessa e disastrosa per il Napoli.

Si limita a contenere i danni in una gara già compromessa e disastrosa per il Napoli. Olivera 5. Cala drasticamente nel secondo tempo e non risulta mai incisivo negli uno contro uno con Zappacosta. Spinazzola sv (dal 76′).

Cala drasticamente nel secondo tempo e non risulta mai incisivo negli uno contro uno con Zappacosta. Anguissa 6. Feroce e rapido quando si tratta di riaggredire l’avversario per riconquistare il pallone.

Feroce e rapido quando si tratta di riaggredire l’avversario per riconquistare il pallone. Gilmour 5. Marcato ad uomo da De Roon, disastroso in fase di costruzione. Raspadori 6 (dal 62′).

Marcato ad uomo da De Roon, disastroso in fase di costruzione. McTominay 6. Al 10′ colpisce un palo da fuori area con un destro potentissimo. Si spegne nel corso della gara.

Al 10′ colpisce un palo da fuori area con un destro potentissimo. Si spegne nel corso della gara. Politano 5.5 Sacrificato eccessivamente come quinto di difesa in marcatura fissa su Zappacosta, mai incisivo nel corso della gara. Ngonge 6 (dal 62′). Entra in campo con la voglia di cambiare qualcosa ma non riesce nell’impresa.

Sacrificato eccessivamente come quinto di difesa in marcatura fissa su Zappacosta, mai incisivo nel corso della gara. Entra in campo con la voglia di cambiare qualcosa ma non riesce nell’impresa. Lukaku 4. Soffre la marcatura fissa ad uomo di Hien. Sbaglia sotto porta una possibile palla gol. Il peggiore in campo. Simeone sv (dal 76′).

Soffre la marcatura fissa ad uomo di Hien. Sbaglia sotto porta una possibile palla gol. Il peggiore in campo. Kvaratskhelia 5. Qualche timida accelerazione nel corso del primo tempo ma mai incisivo nei dribbling. Neres 5.5 (dal 71′).

I top e flop dell’Atalanta

Lookman 8. Con un sinistro al volo fa secco Meret, da posizione ravvicinata, grazie a un rimpallo a suo favore nato da un colpo di testa errato di Di Lorenzo al 9′. Raddoppia al 31′ con un gran destro a giro da fuori area.

Con un sinistro al volo fa secco Meret, da posizione ravvicinata, grazie a un rimpallo a suo favore nato da un colpo di testa errato di Di Lorenzo al 9′. Raddoppia al 31′ con un gran destro a giro da fuori area. Hien 7.5 In marcatura asfissiante su Lukaku, fisicamente riesce a controllarlo con gran abilità.

In marcatura asfissiante su Lukaku, fisicamente riesce a controllarlo con gran abilità. Retegui 7. Raggiunge la terza rete con un destro al volo su cross di Bellanova.

Raggiunge la terza rete con un destro al volo su cross di Bellanova. De Ketelaere 7. Protagonista assoluto in fase di costruzione di gioco. Abile nelle finte ed a saltare l’uomo.

Protagonista assoluto in fase di costruzione di gioco. Abile nelle finte ed a saltare l’uomo. Kolasinac 6.5. Segna anche un gol di testa, poi annullato per fuorigioco, a causa di un errore di Olivera in marcatura.

anche un gol di testa, poi annullato per fuorigioco, a causa di un errore di Olivera in marcatura. De Roon 6.5. Annulla totalmente Gilmour con una marcatura asfissiante.

Annulla totalmente Gilmour con una marcatura asfissiante. Zappacosta 6.5. Costringe Politano ad inseguirlo per tutto il tempo. Si alza in fase di pressing e raggiunge gli altri compagni di reparto per formare una linea a quattro a schermare i difensori avversari in fase di uscita palla la piede.

