Napoli-Atalanta, moviola: Doveri nel mirino, tutte le lamentele azzurre, c’è anche un gol annullato

La prova dell’arbitro al Maradona nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X da Marelli, il fischietto romano ha ammonito quattro giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Napoli-Atalanta – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli e Genoa-Bologna ma come se l’è cavata al Maradona?

I precedenti di Doveri con Napoli e Atalanta

Il Napoli è la squadra che Daniele Doveri ha diretto più volte in Serie A e quella che ha vinto più gare sotto la sua direzione arbitrale: 18 successi in 33 precedenti (con l’ultimo risalente al 7 aprile scorso, 4-2 a Monza), con 10 pareggi e cinque sconfitte a completare il quadro. Ventisei i precedenti dell’Atalanta in Serie A sotto la direzione di Daniele Doveri (11V, 8N, 7P): il più recente risale al 7 maggio 2023: sconfitta in casa per 2-0 contro la Juventus.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro con Marinelli IV uomo, Fabbri al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Kolasinac, Mazzocchi, Dijmsiti e Retegui.

Napoli-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 21′ Zappacosta ferma un contropiede con un tocco di mano volontario, l’arbitro lascia correre e non ammonisce l’esterno orobico. Al 38′ duello Lukaku-Hien, il belga cade a terra al limite dell’area ma l’arbitro Doveri lascia proseguire. Ancora proteste azzurre prima del riposo per una spinta su Kvara al limite dell’area da parte di Ederson. Al 57′ l’Atalanta sugli sviluppi di un corner segna il terzo gol con Kolasinac ma l’arbitro annulla per fuorigioco del giocatore bergamasco che aveva anche spinto l’avversario sotto porta. Il Var conferma la decisione di Doveri.

Al 65’ brutto fallo di Kolasinac sul neo-entrato Ngonge e scatta l’ammonizione, anche se il Maradona invoca il rosso. Al 68′ De Keteleaere spinge a due mani Buongiorno che cade e la palla finisce sul fondo. Doveri non fischia il fallo e concede il corner all’Atalanta. Dopo il terzo gol rissa in campo tra Mazzocchi e Dijmsiti, entrambi ammoniti. Dopo 4′ di recupero Napoli-Atalanta finisce 0-3.

Marelli spiega gli errori di Doveri

A fare chiarezza è Luca Marelli che sottolinea un paio di errori di Doveri: “Manca un’ammonizione di Buongiorno per fallo su De Ketelaere, si trattava di un’azione potenzialmente pericolosa ma l’arbitro non ha neanche ravvisato gli estremi per la punizione. Stessa cosa poco dopo quando Zappacosta con la mano ferma un’azione che poteva essere potenzialmente pericolosa. Nel finale prima dell’azione del terzo gol contrasto tra Hien e Neres col brasiliano che ha inseguito invano il direttore di gara, il fallo c’era”.