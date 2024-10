Icardi, con Wanda Nara ritorno di fiamma? Le foto non lasciano dubbi ma scoppia protesta dei fan

Il bomber si trova in Argentina dalla modella e continua a postare immagini inequivocabili ma la telenovela sta iniziando a stufare i follower

Ma sono tornati insieme o no? Il giallo d’autunno sulla possibile riconciliazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua ma sta subentrando un senso di nausea da parte dei fan per le continue contraddizioni e i colpi di scena teatrali che fanno dubitare della veridicità dei fatti.

Il viaggio di Icardi in Argentina

Complice la sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali Icardi è volato in Argentina per riabbracciare i figli, e fin qui nulla di strano. Il bomber del Galatasaray sta vivendo a Buenos Aires a casa di Wanda Nara, da dove ogni giorno posta quadretti familiari da spot tv. I due si sono mostrati in più occasioni insieme. Lo sportivo ha postato diverse immagini di Susy, il cane bassotto della moglie, e poi ha condiviso uno scatto intimo, con Wanda in reggiseno, sdraiata sul suo petto.

L’ultima dichiarazione di Wanda

Solo pochi giorni fa Wanda Nara era tornata sulla separazione dall’attaccante, riepilogando i motivi della rottura e dichiarandosi felicemente single in tv ma quello che stanno mostrando lei e Icardi sui social dice tutt’altro.

I messaggi criptici di Icardi

Icardi pubblica foto mentre fa le grigliate, mentre sta con i figli e mentre abbraccia Wanda. Ieri averva scritto: “Adoro quando la gente dimostra quanto poco sa, parlando troppo”, ed oggi è andato ancora oltre con una foto mentre stringe forte la modella dinanzi a uno specchio con una didascalia criptica: “Specchio, specchio. Ancora non hanno capito, e continuano a non capire.. che rappresentano tutto ciò che non vogliamo essere!”.

I fan prendono le distanze dalla coppia

Fioccano le reazioni sui social: “Rappresentano quello che non vogliamo in una relazione! L’instabilità. Che vadano in terapia”, oppure: “Ma voi non state bene” e infine: “Questa telenovela è una menzogna, non si sono mai separati. Fanno credere, quando non se ne parla, che si stanno separando perché i media e la stampa ne parlano sempre. Credete seriamente che si separino e ritornino? E’ tutto fumo”.