Non c’è tregua, in questa separazione che ha la sua valenza anche in termini di sgretolamento di un impero finanziario a cui Wanda Nara e Mauro Icardi sono legati a doppio filo. Vincoli contrattuali e di coppia, i loro che – se divorzio sarà – andranno a ridisegnare nuovi equilibri sia sul piano familiare, sia su quello della gestione degli interessi.

Qualche assaggio, in fondo, ce lo aveva dato Wanda quando aveva ribadito il suo ruolo di agente per conto del marito, l’attaccante del Galatasaray, Mauro Icardi. Oggi che la questione sembra spostarsi su tradimenti e ripicche, la sostanza non muta. C’è una tale commistione tra pubblico e privato, tra affari e sentimenti che non può sussistere l’uno senza l’altro.

Icardi furioso con Wanda Nara

Le ultime fotografie che la ritraggono su Ciudad Magazine insieme a L-Gante, in occasione dell’uscita de “El ultimo romantico” sembrano a uso e consumo del lancio di una coppia mediatica e utile sia alla discografia dell’artista argentino, che si è dichiarato affascinato e molto interessato a Wanda, sia alla linea di abbigliamento della influencer che lo ha scelto come testimonial. Difficile capire, quindi, dove finisce il lavoro e inizia la vita privata, dunque.

Secondo quel che si vede sul sito argentino Gossipeame, Mauro Icardi sarebbe arrivato all’albergo di Wanda per parlare con lei, confrontarsi di persona sulla crisi che sembra irreversibile tra loro e che metterebbe fine a un matrimonio di otto anni e alla loro famiglia. La sicurezza, da quanto si vede nel filmato, avrebbe impedito a Icardi di accedere allo stabile e di salire nelle stanze occupate dalla ex moglie:

“Il giorno in cui Mauro è arrivato in Argentina, gli hanno spiegato che gli era proibito entrare nell’albergo. Poi però lo hanno fatto entrare. C’era un ordine di Wanda che se si presentava il suo ex marito, Mauro Icardi, doveva chiederle il permesso”, si legge nella didascalia del post pubblicato sull’account di Gossipeame, molto attento a Wanda che a sua volta è tra i followers dell’account.

L-Gante e Wanda Nara, le ragioni del flirt

C’è anche la ritrosia di Wanda Nara a subire qualunque notizia o presunta tale sulla propria relazione e quanto si lege sui social sembrerebbe insofferenza:

“Non ho niente da perdonare. Siamo separati. Grazie per non avermi contattata”, recita il tweet di Wanda a corredo di un articolo del portale specializzato in gossip che la vedrebbe più vicina all’ex marito.

Il quale, sentitosi chiamato in causa, ha desiderato dire la sua sulla loro storia e sulla loro separazione, annunciata circa un mese fa via Instagram dalla sua agente.

“Separata come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa? Ci metto la firma! Ci siamo molto divertiti!”, il commento.

In effetti a Buenos Aires, Icardi è volato grazie al permesso che gli è stato concesso dalla sua società per riallacciare i rapporti con Wanda che lo avrebbe fatto attendere complice la sicurezza del suo hotel all’esterno del suo appartamento.

Wanda Nara a letto con L-Gante

Quel che sembra ovvio, certo, incontrovertibile è che Wanda Nara stia riprendendo le redini della sua carriera e che la sua partecipazione all’edizione argentina de Il Cantante Mascherato, la sua presenza al Gran Hermano e alle operazioni commerciali e affettuose – baci e non baci sotto alle lenzuola – con L-Gante vogliono coincidere con una nuova fase.

Il tradimento di Icardi che Wanda Nara non accetta

A un anno di distanza, sembra non aver dimenticato che cosa c’è stato tra Icardi e Maria Eugenia Suarez, la China che lo avrebbe sedotto senza troppa fatica: la decisione di tornare a Milano, scappare con i 5 figli e poi tornare non ha cancellato tutto. Soprattutto gli interrogativi sulla sua serenità.

Una fase della sua carriera professionale, questa, dove Icardi è contemplato in qualità di assistito e non più come marito.

