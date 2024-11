Icardi, nuova accusa a Wanda Nara in un video: “Mi sta molestando”

Continua la guerra tra i due ex, stavolta è l’argentino ad attaccare pubblicando un filmato su Instagram in cui compare l’influencer e imprenditrice: “È da due ore a casa mia”

Non conosce tregua la guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara, stavolta è il calciatore ad andare all’attacco pubblicando un video in cui compare la ex: “È da due ore a casa mia, mi sta molestando”, scrive l’ex Inter.

Icardi pubblica un video per attaccare Wanda Nara

La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara è entrata in una fase acuta, che si combatte quotidianamente sui social network. Da quando i due si sono lasciati – ma ufficialmente non c’è stato alcun atto ufficiale – i due ex coniugi sono stati protagonisti di continui attacchi e accuse attraverso il web e in particolare il palcoscenico offerto da Instagram. L’ultimo atto porta la firma dell’ex attaccante dell’Inter, ora al Galatasaray, che ha pubblicato una storia per attaccare Wanda Nara.

Icardi e le molestie subite da Wanda Nara

Nelle storie compaiono una foto e un video in cui si vede Wanda Nara: l’influencer e imprenditrice è al tavolo della cucina, mentre guarda il cellulare tenendo davanti a sé un bicchiere. Icardi spiega che l’ex moglie è venuta a fargli una visita poco gradita. “Anche se i miei avvocati mi trattengono, volevo far presente questo per difendere pubblicamente la mia persona dopo tante barbarie dette – scrive l’attaccante nella didascalia – Due ore installata a casa mia molestandomi. Che copertina o titolo diamo a questo??”.

La risposta di Wanda Nara sui social

La domanda di Icardi è un riferimento alle ultime indiscrezioni della stampa argentina, secondo cui Wanda Nara avrebbe denunciato Icardi per violenza di genere e furto in seguito ad un litigio avvenuto a Buenos Aires la scorsa settimana. Poco dopo arriva anche la replica dell’imprenditrice, che spiega il motivo della visita a Icardi. “Ho avvisato prima gli avvocati – scrive in una storia su Instagram – Sono andata a casa mia per a prendere i miei documenti di viaggio e i miei vestiti estivi. Non ero da sola”.

Le tensioni tra Icardi e Wanda Nara

Le tensioni tra Icardi e Wanda Nara si sono acuite quando l’influencer ha confermato alla stampa argentina di avere una relazione con il rapper L-Gante. L’ufficialità ha fatto infuriare Icardi e alzato la temperatura nei rapporti tra i due, già tesi per la volontà di Icardi di portare le figlie della coppia a vivere con sé in Europa.