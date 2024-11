Icardi in discoteca con una ragazza, cosa è successo quando il dj ha messo brani di L-Gante

Continua la telenovela sulla rottura tra il bomber e Wanda Nara, interviene anche la sorella Ivana mentre gli avvocati studiano causa divorzio

Una storia d’amore lunga anni, un divorzio infinito. Tra Mauro Icardi e Wanda Nara la situazione è precipitata da tempo, nonostante i tentativi della coppia di raggiungere un equilibrio dopo la rottura, anche per il bene dei figli, ma è nelle ultime settimane che è successo di tutto, ovvero da quando è uscita la notizia del fidanzamento della showgirl con il rapper L-Gante e della presunta nuova maternità di Wanda.

La strategia legale di Icardi

Dopo liti furibonde Icardi ha deciso di passare alle vie legali per ottenere l’affidamento delle figlie. Teleshow ha appreso i dettagli della strategia degli avvocati del calciatore che puntano a discutere del divorzio in Turchia, visto che l’ultimo indirizzo legale dell’ex coppia è Istanbul. Secondo Icardi le figlie Isabella e Francesca avevano ormai la loro vita in Europa quando Wanda, senza il consenso dell’ex marito, ha deciso di portarle con sé in Argentina.

Ad aumentare la rabbia del giocatore anche la fuga di Wanda con L-Gante in Brasile, di cui Mauro non era a conoscenza. Quando è rientrato a Buenos Aires ha trovato le figlie con una nuova domestica, sconosciuta all’ex interista. Nella querelle è intervenuta Ivana Icardi, la sorella minore di Mauro che da tempo non ha un buon rapporto con l’attaccante ma che spesso ha attaccato anche la Nara.

Il messaggio di Ivana Icardi

“Grazie a tutti coloro che sono interessati alla mia opinione e se non rispondo spero che capirete la mia situazione. Ieri ho scritto un messaggio che stavo quasi per pubblicare, ma lo lascio per me e per chi mi vuole bene, visto che non parlava Ivana ma parlava il dolore. Ci sono argomenti molto delicati che toccano le mie ferite. Io e la mia famiglia saremo sempre presenti quando mio fratello avrà bisogno di noi e glielo farò sapere”.

L’imbarazzo di Icardi in discoteca

Intanto Icardi è fermo per il brutto infortunio riportato con il Galatasaray e per distrarsi è andato a ballare con alcuni amici e una ragazza bruna in una discoteca di Buenos Aires. Nel bel mezzo della serata, però, il dj – non si sa se consapevolmente o meno – ha avuto l’infelice intuizione di mixare alcune canzoni di L-Gante, il nuovo fidanzato di Wanda. Un momento di imbarazzo e disagio per Icardi, che stando a chi lo circonda sta vivendo un momento assai critico: “Mauro sta molto male, ha bisogno di aiuto e sostegno perché tutto questo può condizionare la sua carriera”.