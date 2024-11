Tra Icardi e Wanda Nara volano gli stracci, lo sfogo del bomber dopo la querela della showgirl

Nuovo capitolo dell'infinita telenovela tra l'ex attaccante dell'Inter e l'influencer, entrano in ballo gli avvocati e la vicenda finisce in tribunale

Lo scandalo tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra non avere fine, visto che la loro relazione continua a far parlare a più di tre mesi da quando è stata resa pubblica la loro separazione. Non bastava la notizia, non ancora confermata, della futura maternità della showgirl che avrebbe intrapreso una relazione con L-Gante, ora arrivano anche le querele mentre l’ex Inter accusa pesantemente la donna.

Wanda Nara ha denunciato Icardi

Ci sarebbe infatti stata una denuncia di Wanda Nara per violenza di genere e furto (sarebbe spariti 70mila dollari dai suoi conti). La soubrette avrebbe denunciato l’ex marito per non averla fatta entrare nel loro appartamento di Buenos Aires, l’edificio Chateau Libertador dove risiede e dove ha soggiornato temporaneamente dopo il recente ritorno dalla Turchia dopo un viaggio in Brasile con il nuovo fidanzato L-Gante.

Lo sfogo di Mauro contro l’ex moglie

La notizia è venuta alla luce quando il giornalista Matías Vázquez ha rivelato di aver ricevuto mercoledì sera un messaggio da una persona molto vicina a Mauro Icardi con dichiarazioni del calciatore in relazione alla lite e ha letto testualmente le parole di Icardi in merito alla denuncia nei suoi confronti: “È tutta un’esagerazione di Wanda. Non ho usato alcun tipo di violenza. È casa mia e ho i miei diritti. Porta tutto ai media e distorce tutto a favore del suo scopo personale.

Tra i due ci sarebbe stato anche uno scontro fisico, alla presenza delle figlie Isabella e Francesca. A LAM Yanina Latorre ha spiegato di aver sentito alcune persone vicine all’attaccante: “Wanda sapeva che Mauro sarebbe tornato in Argentina ma non l’ha avvisato del suo viaggio a Rio de Janeiro. Quando lui è arrivato a Buenos Aires ha trovato le figlie minorenni con una nuova collaboratrice domestica”.

Allo stesso modo, in sua difesa, accusa la sua ex compagna di esercitare violenza psicologica su di lui: “Mi ha smascherato davanti al mondo intero come un idiota quando ha mostrato il mio messaggio, e anche questa è violenza psicologica”, ha detto, riferendosi alla chat che Nara ha mostrato in una conversazione con lui quando si era infortunato in Turchia in cui l’ex marito la implorava di tornare insieme.

Al programma Intruders, invece, è emerso il presunto scambio di parole che ci sarebbe stato tra Icardi e Wanda nel bel mezzo della loro lite furibonda. “Mauro ha detto a Wanda: ‘Mi hai rovinato la vita. A causa tua mi sono infortunato. Sei una pu***na. Sei una cattiva madre. Sei una bugiarda”‘”.

L’avviso della questura all’ex Inter e Galatasaray

La causa civile intitolata “Nara Wanda Solage v. Icardi, Mauro Emanuel, sui provvedimenti provvisori Art.721 famiglia” descrive dettagliatamente il conflitto legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Secondo LA NACION, l’avvocato ha presentato denuncia al Tribunale Civile 106 contro il calciatore.

Allo stesso modo, nelle ultime ore, Mauro Icardi è stato avvisato dalla Questura 13B. Da quanto emerso, l’atto del tribunale comprende un’ordinanza che gli impone di “astenersi da atti di disturbo o intimidazione, diretti o indiretti, nei confronti di Wanda Nara”.

Il giocatore è intenzionato a portare con sé le figlie in Europa mentre Wanda ha deciso di tornare a vivere in pianta stabile in Argentina. L’appuntamento ora è in tribunale.