Wanda Nara, il fratello di Icardi spara a zero sulla showgirl: "Ha distrutto una famiglia. È disgustosa"

Ennesimo capitolo della saga che vede protagonisti l'attaccante del Galatasaray e la sua ormai ex consorte. Ora entrano in gioco pure i familiari.

Sarebbe meglio di una serie tv, se non fosse che ci sono dei figli di mezzo. Ma la saga Wanda Nara-Mauro Icardi non smette di sorprendere, con quasi quotidianamente un nuovo capitolo ad arricchirla. Stavolta è stato il fratello del calciatore ad intervenire sulla querelle anche per rispondere al messaggio dell’ormai ex cognata Ivana. Naturalmente il contenuto del post di Guido Icardi è stato al vetriolo nei confronti della showgirl.

Le parole choc di Guido Icardi su Wanda Nara

È guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara. La battaglia non è ristretta soltanto ai diretti interessati ma pure alle rispettive famiglie. A dire la sua sulla delicata questione è stato il fratello dell’attaccante del Galatasaray. Ecco quanto scritto da Guido Icardi all’interno di un post su Instagram: “Oggi è un giorno nel quale si festeggia il fatto che finalmente quel disgustoso essere umano lascia la mia famiglia. Ora è un problema di qualcun altro“.

“La gente dovrebbe sapere”, lo sfogo dell’ex cognato

Ma non è finita qui, perché Guido ha poi rincarato la dose: “Ha distrutto una famiglia e ci ha trattato come dei morti di fame, ha voluto tormentare mia sorella, ha voluto manipolare mia madre, ride di noi? La gente dovrebbe sapere“. Infine, la chiusura: “Io e la mia famiglia saremo sempre presenti quando mio fratello avrà bisogno di noi e gliel’ho fatto sapere“. Nei giorni scorsi anche la sorella di Mauro e Guido, Ivana, si era espressa sull’argomento preferendo però non entrare nel dettaglio limitandosi a definirla una questione privata.

La replica della showgirl che, però, non fa nomi

Non si è fatta attendere la replica della stessa Wanda Nara. Replica naturalmente affidata ai social, come si confà in epoca moderna. Senza mai nominare Guido, la showgirl si è limitata a un post che però pare avere un destinatario ben preciso: “Se ti succede qualcosa di brutto, me lo fai sapere? Sono sicuro che è colpa mia. Come tutto, ultimamente“. Va precisato, però, che i due non hanno mai avuto un feeling particolare.