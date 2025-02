Keita Baldé in prova al Monza: ritorno in Italia dopo lo scandalo con Wanda Nara e la richiesta a Mauro Icardi

Sfuggito Mario Balotelli, il club di Adriano Galliani pensa all'ex attaccante di Lazio e Inter per dare il disperato assalto alla salvezza: un possibile affare che fa discutere.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sfumato Mario Balotelli, il Monza ci prova con Keita Baldé. È l’ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Inter l’ultima mossa di Adriano Galliani e del club brianzolo per provare a scongiurare una retrocessione che sembra sempre più vicina. L’attaccante ha già svolto le visite mediche col club biancorosso: per qualche giorno si allenerà in prova col Monza, l’ok all’ingaggio dipenderà dalle valutazioni del tecnico Salvatore Bocchetti e dello stesso Galliani.

Monza, arriva Keita svincolato dal Sivasspor?

Classe 1995, Keita Baldè è reduce da un’esperienza poco esaltante in Turchia, tra le fila del Sivasspor. Undici le presenze collezionate nella Super Lig, il massimo campionato turco, da agosto a dicembre. Un solo gol segnato e la decisione, condivisa con la società, di risolvere anticipatamente il contratto. Per qualche settimana, durante il mercato, il nome di Keita Baldé è stato accostato a diversi club italiani, non solo di Serie A: l’ultima squadra a farsi avanti e a chiedere informazioni, ad esempio, è stata il Cosenza, che occupa l’ultima posizione in cadetteria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il flirt con Wanda Nara e il video dello scandalo

La verità è che di Keita Baldè negli ultimi tempi si è parlato più per vicende extracalcistiche che per faccende di campo. L’attaccante senegalese, che ha giocato l’ultima volta in Italia nel 2021-22, stagione culminata con la retrocessione dei sardi in Serie B, è finito al centro delle cronache rosa per via del discusso flirt con Wanda Nara, prima smentito e poi confermato ai media argentini da sua moglie Simona Guatieri. I due avrebbero avuto una relazione, testimoniata da un video girato a Dubai e diventato di dominio pubblico.

La denuncia a Wanda e a Icardi e la voglia di riscatto

Proprio in relazione alla diffusione del video, Keita Balde ha presentato – attraverso i suoi legali – una denuncia per “danni e molestie sistematiche” a indirizzo di Wanda Nara e del suo ex compagno, Mauro Icardi, accompagnata a quanto pare da una richiesta di risarcimento danni “a sei zeri”, come raccontato da un giornalista argentino. Ora il possibile ritorno in Italia, per cercare di rilanciarsi a livello personale e di carriera dopo voci scomode e rumors fastidiosi. E per provare a portare a termine un miracolo: la salvezza del Monza.