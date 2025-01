Calciomercato serie B: il Palermo fa shopping a Venezia, il Cosenza sogna Keita Baldè, le date dei playoff

Il Palermo ha offerto 3 milioni per Pohjanpalo, la Samp ha offerto Borini e Depaoli al Venezia, per Gytkjaer e Zampano. Il Cosenza punta sull'ex Lazio

È Venezia la piazza più ambita dai club di Serie B impegnati con il mercato invernale. Dalla città lagunare sono pronti ad approdare in cadetteria l’esterno Antonio Candela, per il quale il Pisa sembra essersi defilato dopo essere stato a un passo dall’ingaggio, e soprattutto l’attaccante Joel Pohjanpalo, corteggiato dal Palermo, vicino anche a Magnani del Verona. Con la Sampdoria, invece, il Venezia ha messo in piedi un doppio scambio. Di seguito tutte le trattative di mercato, di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025.

Pohjanpalo in B, il Palermo ci crede

Il colpo del mercato di gennaio potrebbe metterlo a segno il Palermo, se riuscirà a portare in rosanero Joel Pohjanpalo. Dalla semplice indiscrezione si è arrivati a un’offerta ufficiale da 3 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante finlandese valutato 4 milioni di euro dal Venezia. L’affare sembra destinato alla fumata bianca. I rosanero hanno anche individuato il sostituto di Lucioni in difesa: si tratta di Giangiacomo Magnani del Verona, per il quale è pronto un contratto di 2 anni e mezzo.

Intanto a Venezia è iniziata la contestazione dei tifosi, con tanto di striscioni affissi alla sede del club a Mestre (Cà Venezia). “Il doge non si tocca” e “Giù le mani da Pohjanpalo” urlano i sostenitori lagunari, che se la sono presa anche con la proprietà americana: “Società indegna, Niederauer vattene”.

La Sampdoria fa spesa a Venezia

Il Venezia vende e svende e in Serie B sono pronti a prendersi i calciatori migliori. La Sampdoria ha proposto un doppio scambio: Borini e Depaoli (che piace anche al Monza) andrebbero al Venezia, mentre Gytkjaer e Zampano si trasferirebbero all’ombra della Lanterna. La trattativa è avviata. C’è la fila, invece, per Antonio Candela, che sembrava diretto a Pisa in prestito con diritto di riscatto. Negli ultimi due giorni l’operazione si è arenata, Palermo, Sampdoria, Cremonese e Sassuolo ci pensano.

Il Cosenza sullo svincolato Baldé

Uno svincolato di lusso per l’attacco del Cosenza, che potrebbe salutare, è Tommaso Fumagalli, diretto al Mantova via Como (proprietario del cartellino). Secondo quanto riportato su X dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, il club calabrese ha sondato l’eventuale ingaggio di Keita Baldé, reduce dall’esperienza con i turchi del Sivasspor e recentemente finito nel calderone del gossip per una presunta liaison con Wanda Nara.

Il Bari è attivo, due colpi in vista e due cessioni

Attivo anche il Bari, alla ricerca di un altro attaccante dopo Nicholas Bonfanti arrivato dal Pisa. I pugliesi ci proveranno per Manuel De Luca, classe 1998 di proprietà della Cremonese. Interessa anche alla Reggiana. Complicata la pista che conduce al trequartista uruguaiano Gaston Pereiro del Genoa (ha mercato in Argentina e piace al Rapid Bucarest). Per la difesa ipotesi Kevin Miranda del Sassuolo. In uscita il difensore Emmanuele Matino, per il quale si è fatto avanti il Trapani, e l’esterno offensivo Giuseppe Sibilli, sondato dallo Spezia.

Calciomercato Serie B, gli altri affari

La Carrarese è vicina al trequartista Emanuel Vignato: arriverà in prestito dal Pisa. Cesena e Salernitana si contendono il centrocampista Dario Saric, in uscita dal Palermo. Ai campani il portiere Oliver Christensen dalla Fiorentina, andrà via il trequartista Nicola Dalmonte, richiesto dal Catania. Il Catanzaro è in corsa per l’attaccante Emanuele Rao, gioiellino classe 2006 della Spal, su cui hanno messo gli occhi anche Milan e Napoli.

Il Modena pensa al portiere Leonardo Marson dell’Avellino. La Juve Stabia valuta le offerte per Francesco Folino: il difensore piace a Sampdoria, Pisa, Spezia e Cremonese. Il Cittadella prende lo svincolato Matteo Cardinali, portiere classe 2001 ex Latina, e cederà il trequartista Claudio Cassano agli statunitensi del Chicago Fire. Il Brescia ha risolto il contratto con l’attaccante Trent Anthony Buhagiar. La Reggiana cede in prestito l’esterno offensivo Giacomo Cavallini al Lecco.

Playoff e playout di Serie B, ecco le date

L’Assemblea di Lega B a Milano ha disposto le date dei playoff e dei playout della stagione in corso. E’ stata la prima riunione dopo l’elezione del nuovo presidente della Lega di B, Paolo Bedin. La post-season aprirà i battenti giovedì 15 maggio, con la prima gara del turno preliminare dei playoff e terminerà domenica 1° giugno con la finale di ritorno degli spareggi promozione.

Di seguito le date dei playoff:

Turno preliminare (gara unica)

Giovedì 15 maggio 2025 (6a vs 7a)

Venerdì 16 maggio 2025 (5a vs 8a)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 19 maggio 2025 (6a o 7a vs 3a)

Martedì 20 maggio 2025 (5a o 8a vs 4a)

Venerdì 23 maggio 2025 (3a vs 6a o 7a)

Sabato 24 maggio 2025 (4a vs 5a o 8a)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 29 maggio 2025

Domenica 1° giugno 2025

I playout, invece, si disputeranno sabato 17 maggio (17a vs 16a) e giovedì 22 maggio (16a vs 17a).