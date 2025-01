Venezia-Empoli 1-1 pagelle: paperissima di Vasquez, Pohjanpalo si sblocca, Stankovic garanzia, Esposito tradisce gli ex

Colombo si inventa un assist favoloso per Sebastiano Esposito che fa il gol dell'ex, bene Maleh. Disastro Vasquez; bene Stankovic che salva di tutto

La prima gara del 2025 in Serie A finisce 1-1 ma i gol potevano essere anche 4 o anche 7, viste le tante occasioni gol create dai toscani soprattutto nel primo tempo. La apre Pohjanpalo, dopo soli 5′ di gioco, grazie all’erroraccio di Vasquez che attende troppo per rinviare e colpisce proprio l’attaccante avversario che devìa fortunatamente la palla in rete. Risponde prontamente l’Empoli che al 32′, dopo alcune occasioni in fase offensiva respinte da Stankovic, trova la rete del pareggio: spazza il pallone Pezzella e coglie Colombo che in profondità brucia la difesa avversaria, con una finta mette a sedere Sverko e trova un assist perfetto per Sebastiano Esposito che – sottorete – segna il gol dell’ex. Nel secondo tempo entrambe le squadre abbassano i ritmi e si limitano a non scoprirsi per evitare di perdere: l’Empoli continua a non vincere da sei partite e resta al 12esimo posto a quota 20 punti; il Venezia, invece, raggiunge 6 punti nelle ultime 6 gare ma non migliora in classifica: resta al penultimo posto a quota 14 punti in Serie A.

Venezia-Empoli, la chiave tattica della gara

Il Venezia, schierato in campo da Di Francesco con il 3-4-1-2, deve rinunciare agli indisponibili Svoboda, Sagrado, Duncan, Doumbia, Crnigoj. Torna titolare il capitano Pohjanpalo in attacco.

Anche l’Empoli, schierata a specchio con il Venezia, deve fare a meno degli indisponibili Solbakken, Fazzini, Belardinelli, Brancolini, Ebuhei, Zurkowski, Sazonov, Haas e Pellegri. D’Aversa schiera la difesa a tre: fuori Cacace per Viti, Pezzella esterno sinistro. Dentro anche Maleh.

I padroni di casa preferiscono non scoprirsi sulle corsie esterne: restano compatti per vie centrali e adoperano la tattica del contropiede per sfruttare la velocità di Oristanio in avanti nelle ripartenze. L’Empoli, invece, sfrutta maggiormente le corsie laterali per guadagnare profondità e tentare il cross verso il centro dell’area.

Venezia-Empoli, Esposito e Maleh: la sfida degli ex

Nel 2020 hanno vestito entrambi la maglia dei lagunari, Youssef Maleh (dal 2023) e Sebastiano Esposito (dal 2024) sono ora protagonisti con l’Empoli: nella sfida di oggi hanno ritrovato la loro ex squadra (il Venezia) e fatto ritorno al Penzo. L’attaccante 22 enne si è reso da subito protagonista con il gol al 32′ che pareggia i conti. Per il centrocampista marocchino, invece, si segnala un tiro molto pericoloso dalla distanza respinto da Stankovic con un intervento incredibile.

Proprio Maleh, poco prima di Venezia-Empoli, ha dichiarato ai microfoni di DAZN: “Mi fa molto piacere tornare qui. Ho dato tanto e ho ricevuto tanto, ma chiaramente sarò concentrato unicamente sull’Empoli perché non vinciamo da un po’ di tempo ed è necessario muovere la classifica. Sono uno dei più esperti, devo assumere le mie responsabilità e tutti devono dare qualcosa in più perché nel girone di ritorno i dettagli fanno la differenza”.

I top e flop del Venezia

Pohjanpalo 7. Torna al gol dopo due mesi: va in pressing su Vasquez e sfrutta la deviazione fortunata, su rinvio del portiere avversario che lo coglie in pieno, per far capitolare la palla in rete.

Torna al gol dopo due mesi: va in pressing su Vasquez e sfrutta la deviazione fortunata, su rinvio del portiere avversario che lo coglie in pieno, per far capitolare la palla in rete. Stankovic 7. Al 34′ si immola su Maleh con un intervento straordinario – su tiro dalla distanza – che salva il risultato. Nel secondo tempo si conferma decisivo.

Al 34′ si immola su Maleh con un intervento straordinario – su tiro dalla distanza – che salva il risultato. Nel secondo tempo si conferma decisivo. Sverko 5. Al 32′ perde la marcatura su Colombo che in profondità lo brucia sul piano della velocità, tenta una scivolata per levargli – da dentro l’area – il pallone tra i piedi, ma invano.

I top e flop dell’Empoli

Vasquez 3. Al 5′ di gioco compromette la gara con un pasticcio: perde tempo a rinviare lungo il pallone, quando arriva Pohjanpalo in pressing gli rinvia il pallone addosso, favorendo la rete dell’attaccante avversario.

Al 5′ di gioco compromette la gara con un pasticcio: perde tempo a rinviare lungo il pallone, quando arriva Pohjanpalo in pressing gli rinvia il pallone addosso, favorendo la rete dell’attaccante avversario. Colombo 7. Brucia la difesa avversaria con un cross lungo in profondità: aggancia la palla e con una finta riesce a far fuori Sverko per poi servire un assist encomiabile – sotto rete – per Esposito.

Brucia la difesa avversaria con un cross lungo in profondità: aggancia la palla e con una finta riesce a far fuori Sverko per poi servire un assist encomiabile – sotto rete – per Esposito. Esposito 7. Al 32′ pareggia i conti (1-1) con un assist sotto rete di Colombo.

