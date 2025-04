Wanda Nara, cifra milionaria per la serie Netflix sulla sua vita e Mauro Icardi. E alza il livello in tribunale

Numerose le notizie che interessano l'imprenditrice e influencer argentina che, in passato, ha curato gli interessi dell'ex marito dal quale si è separata e con il quale è in corso un conflitto molto forte

Nell’alternanza tra tribunali e impegni professionali, la travagliata separazione di Wanda Nara da Mauro Icardi attraversa alti e bassi. Complicate testimonianze, come quella che è stata chiamare a prestare in tribunale l’imprenditrice ed influencer argentina e l’annuncio di un progetto estremamente ambizioso con una delle piattaforme di contenuti più celebre a livello planetario.

Ma così è. La sua celebrità, il seguito e anche il senso per gli affari dimostrato spingono Wanda altrove, ad esplorare nuovi ambiti professionali mentre si cala nel pieno delle implicazioni di un divorzio che sapevamo sarebbe stato mediatico va assumendo.

La serie di Wanda Nara per Netflix

Dopo anni di richieste da parte dei suoi estimatori, Wanda Nara sarà al centro di una serie prodotta dalla piattaforma digitale della quale è stato descritto qualche dettaglio in più.

“Mi sono consultata con le persone meravigliose di Netflix e ho alcuni dettagli importanti. Sarà un documentario che l’azienda ha finalizzato con un imprenditore italiano, che ha fatto da intermediario tra Wanda e Netflix”, ha commentato Marina Calabró su Lape Club Social (América TV). Riguardo al ruolo di Nara, ha aggiunto che “Interpreterà Wanda. È una sorta di esperienza di vita reale con elementi documentaristici , e forse useranno anche la drammatizzazione per alcuni momenti che non possono più essere presentati in forma di documentario”.

Modello Unica di Ilary Blasi

Un modello collaudato che, in Italia, è stato già confezionato a seguito della separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti e nel corso del quale ha ricostruito la sua verità sullo strappo, definitivo, tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma per poi avere una seconda serie incentrata sulla propria vita senza, ovvero su chi è Ilary oggi. Da quel poco che si apprende, dalla lettura delle testate argentine questo format dovrebbe essere poi quello studiato per Wanda Nara che ha da sempre seguito i contratti dell’ex marito nonché ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi.

“L’importo esatto che Nara chiederà per sei episodi della prima stagione della sua serie Netflix è di 500.000 euro. C’è anche l’opzione di un sequel, e in quel caso è già previsto un bonus del cinque percento”, ha spiegato Calabró.

Ma non è l’unico progetto in programma quest’anno per la cantante di “Bad Bitch”. Non solo prenderà parte alla seconda puntata della versione argentina di Love is Blind sempre su Netflix, ma sarà anche la conduttrice di MasterChef , Telefe .

Annuncio social del nuovo lavoro e altri progetti

L’annuncio della serie è stato dato dalla stessa Nara sui suoi account social lo stesso giorno in cui il tribunale ha stabilito che doveva essere sospesa temporaneamente. “Non so se chiuderanno i miei conti o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito “, ha detto, visibilmente turbata dalla sentenza del tribunale, prima di condividere la buona notizia.

In questo senso, ha affermato di essere concentrata su diversi progetti, soprattutto televisivo lontano dai social. “Ho firmato un contratto per fare qualcosa che tutti voi desideravate e mi chiedevate da tanto tempo: Wanda Nara, la serie sta arrivando “, ha detto. “Abbiamo iniziato a registrare a maggio e non volevo smettere di raccontarvelo perché mi rende così felice”, ha concluso a chiarire quanto sta accadendo e la stessa scelta di aprire un profilo su Onlyfans.

Il compleanno di L-Gante

Oltre al suo marchio di cosmetici, Wanda Nara ha dato indicazioni in merito alle prossime occasioni lavorative alle quali non intende rinunciare: girerà una nuova stagione della versione argentina di Love is Blind per Netflix e per la stessa piattaforma, registrerà una serie sulla sua vita nella quale sarà prevista di certo anche la sua versione sulla separazione da Icardi e il ruolo di L-Gante, al quale è attualmente legata.

Nonostante nelle ultime settimane siano circolate voci, alimentate dalla momentanea decisione di interrompere la loro relazione, su una possibile crisi con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, l’imprenditrice ha ribadito con un gesto recente di stare ancora insieme e di essere molto innamorati.

Sabato 5 aprile, il leader della Cumbia 420 ha compiuto 25 anni, una data che la stessa Wanda ha celebrato anche sui social. “Vita felice, buon 25° anniversario. Grazie per essere qui, per i tuoi consigli, per il tuo amore , così diverso, ma così vero. Per essere autentico e per avermi insegnato tutto. Festeggiamo come solo tu sai fare”, ha scritto, accompagnando diverse foto scattate insieme. In uno dei post gli ha dedicato un “Ti amo” al quale lui ha risposto con un romantico “Grazie, ti amo tanto” per cancellare i rumors.

In tribunale per risolvere le controversie con Icardi

Dopo la trasferta in Cile per ragioni di lavoro, nel fine settimana la personalità dei media ha organizzato una festa intima per il suo fidanzato, che includeva una torta ripiena di crema e fragole, con 25 candeline e due bengala. Una festa molto importante per entrambi e la loro storia, nonostante i tormenti del periodo che hanno visto Wanda arrivare a testimoniare anche nell’ambito del processo contro Icardi per maltrattamenti ai danni di uno dei tre figli avuti da Maxi Lopez.

Una vicenda dolorosa e sulla quale Nara ha espresso la sua personale opinione e ribadito che è disposta a lavorare per trovare un accordo, dopo 12 anni di vita assieme, che consenta Mauro di vedere e vivere le sue figlie (Francesca e Isabella) e i tre ragazzi con i quali ha convissuto per l’intera durata del loro matrimonio.