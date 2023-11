Totti-Blasi: l'attesa è finita, Ilary irrompe con la sua versione sulla separazione. Unica di Netflix sovverte gli schemi

Un teaser che annuncia tanto, promette altrettanto ma in cui la conduttrice accenna appena a quel che non aveva mai commentato in modo così completo e approfondito. Anche e sicuramente per scelta

Ultimo aggiornamento 17-11-2023 12:52

Che avrebbe scelto le parole, era atteso e noto. Che si sarebbe spesa in una ricostruzione che fosse fedele alla sua cifra, lo si poteva immaginare come anche che fosse uno studio televisivo ad avvolgere questo racconto di una delle unioni e delle separazioni su cui più si è scritto, negli ultimi dieci anni. A modo suo, Ilary Blasi è e rimarrà unica, titolo scelto per il documentario prodotto e trasmesso a partire dal 24 novembre da Netflix.

Nonostante sia stato l’ex marito Francesco Totti a coniare questa definizione – perfetta pure sul versante professionale -, quando le dedicò quel gol, mentre lei sedeva in tribuna. “Unica” è il titolo scelto per questo doc verità, come un capitolo – a lei dedicato – del libro autobiografico di Francesco. In fondo, Ilary e Totti – su piani e in contesti distanti – non sono poi due numeri primi, due unicum?

Totti-Blasi: il teaser del doc Netflix di Ilary

A rompere un silenzio di certo voluto, e anche nel quadro di una strategia differente rispetto a quella dell’ex consorte, sulla versione di Ilary è stato questo teaser, passato anche su Canale 5 in una pausa pubblicitaria del Grande Fratello, che promette molto. Si apre con una veduta sul Cupolone di San Pietro, passaggio accanto al Colosseo, e infine stacco su Ilary all’interno di una vettura che la conduce verso lo studio.

Di sottofondo il primo, importantissimo emblema di questa sua storia, di questo doc che costituisce – per l’azienda produttrice di contenuti streaming – un tassello nuovo nell’ambito del mercato italiano con una delle protagoniste assolute della storia recente della televisione commerciale.

Fonte: ANSA

Totti e Blasi all’epoca della loro unione

Le parole di Ilary Blasi

Ilary dice: “A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia, raccontarvi un po’ di me e di cose che non sapete”. Insomma, l’apoteosi.

Perché quando si tratta di Ilary e di quel che è accaduto dalle indiscrezioni sulla presunta crisi, a quel Roma-Genoa che ha suscitato dubbi e poi l’annuncio con due comunicati distinti della loro separazione quel che viene detto da Blasi non può che essere centrale.

Al tempo, rumors suggerivano che avrebbe rilasciato poi un’intervista a Verissimo all’amica Silvia Toffanin ma poi le cose sono andate diversamente. Non è da escludere che ciò possa avvenire, in futuro. Dal 24 novembre, intanto, per capire che cosa sia accaduto e che cosa sia effettivamente la versione di Ilary si comprenderà meglio da questo doc che ha fatto irruzione nel pieno della stagione televisiva quando anche l’attenzione, forse, sulla questione si stava allentando.

Strategie diverse, tempi diversi

E se Totti ha scelto di affidare la sua verità – oltre che ai fidi legali, in primis Antonio Conte – a un’intervista firmata da Aldo Cazzullo al Corriere della Sera che ha indicato una via, l’ex moglie Ilary Blasi – a distanza di molto tempo, praticamente un anno e più – ha preferito uno studio televisivo, tornando a quell’ambiente che le è proprio. In fondo, per lei che è cresciuta in un simile contesto è ovvio quasi naturale che anche questo capitolo della sua vita – per quanto sia doveroso ripetere “privato” – venga strutturato e filtrato dalle telecamere. E non va ravvisata alcuna anomalia, in questo.

Fonte: ANSA

Totti e Ilary Blasi ospiti ai box in occasione del GP di Monaco nel 2018

I nodi aperti della separazione

Certo è che vent’anni di vita in comune, la villa del Torrino, i tre figli, l’attenzione al sociale, la costruzione della Totti-Blasi spa come e quanto il loro percorso distinto e separato nel calcio e in televisione hanno catalizzato l’attenzione mediatica. E di un pubblico che ha amato oltre ogni misura il per sempre capitano per il suo talento, il suo essere romanista prima che giocatore, e al pari Ilary per questo suo essere “unica”.

La diatriba sui Rolex, la questione della dimora e della Longarina sono capitoli di questa separazione dilatata e che avrà sicuramente, a tempo debito, un suo sviluppo. A distanza di più di un anno, hanno due nuovi compagni (Noemi Bocchi e Bastian Muller), seguono i loro ragazzi ma senza interferire e incontrarsi, da quel che si evince dai social e attendono che la causa sulla separazione si chiuda.

In attesa di quel che verrà, ascoltiamo finalmente Ilary e quel che vuole e intende condividere, dopo aver taciuto.

