Totti-Blasi, è bufera sui social dopo l'intervista: il popolo del web si schiera

11-09-2022 09:54

Non ce l’ha fatta più a stare zitto. Ha scelto il Corriere della Sera per raccontare come sarebbe andata veramente tra lui e Ilary, la coppia-scoppiata che da mesi tiene il mondo del gossip in vigile allerta alla ricerca di foto, indiscrezioni, prove, testimonianze. Francesco Totti si è deciso a parlare per primo, ha accusato Ilary di aver tradito per prima e non solo una volta, ha detto che gli è stata già svuotata la cassetta di sicurezza con tutti gli orologi (da uomo e quindi non regali per lei) e con questa intervista ha scatenato il mondo dei social.

Il mondo del web condanna Totti

Non sono piaciute le parole dell’ex capitano della Roma a giudicare dai commenti sui social. Crocefisso Totti per le sue accuse violente: “E per fortuna che Totti vuole tutelare i figli! Nell’intervista al Corriere ha dipinto la quasi ex moglie come fedifraga e ladra!! Al peggio non c’è mai limite, complimenti!!”, oppure: “Sì, Francesco, sicuramente dopo questa intervista sei riuscito a convincere Ilary a non arrivare in tribunale per il divorzio, bravissimo ottima idea, lungimirante soprattutto” e anche: “Questa intervista è la cosa più cafona che abbia mai letto. Una roba di basso livello che quelli di temptation island sembrano dei lord in confronto”

C’è chi osserva: “La gestione della comunicazione di Totti è sempre stata zoppicante. Al Corriere dichiara che Ilary ha avuto più uomini come amanti, che ha tradito prima di lui e che in Tanzania è andata con i suoi soldi. La necessità di screditare la madre dei suoi figli da cosa deriva?” e poi: “Che brutta fine la storia di Totti e Ilary. Divorzio proprio brutto a quanto è stato dichiarato”

I social si schierano con Ilary Blasi

Fioccano centinaia di reazioni: “Cara Ilary, col senno di poi, solo una cosa hai sbagliato: stare per tanti anni con questo cafone” e anche: “Totti che per difendere la serenità dei figli racconta che Ilary si è fregata (secondo lui) gli orologi” e poi:: “Che squallore Totti. Spero che Ilary vada a Verissimo a replicare. Bastava dire ‘Ho tradito ed ha tradito’. Tutti quei particolari a Che servono? Sa Che leggono i figli?”

Il web è scatenato: “Scopre tutto ma non dice mezza parola a nessuno, guarda caso Noemi arriva proprio in tempo per salvarlo dalla depressione. Ilary piu di un anno che aveva varie frequentazioni ma zero gossip, lui però sgamato in 2 giorni. Che coincidenze Totti” e infine: “Strategia legale? Brutta direi. Ricordiamo che di Ilary non ci sono mezze foto di lui una marea anche di prima. Ha perso punti”.