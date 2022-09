07-09-2022 12:54

Non attende mai molto, Ilary Blasi, per replicare quando un dettaglio, un particolare o una indiscrezione acquisisce visibilità da quando la separazione da Francesco Totti è divenuto oggetto di un’attenzione chirurgica in ogni singolo rivolto, in ciascun significato.

A poche ore dalla diffusione della conclusione del consulto da parte del per sempre capitano con i suoi legali, in primis la matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, è trapelata quel rumors che vorrebbe sia Totti sia Ilary alloggiare nella loro villa al Torrino, nella zona sud della Capitale.

La replica di Ilary Blasi

Separati, ma sotto lo stesso tetto almeno fino a quando l’accordo per la separazione (extragiudiziale nei desiderata di Francesco) non si traduca in un accordo su cui le parti e i rispettivi rappresentati sono chiamati a lavorare per evitare che si aprono le porte del tribunale e che, questo lungo addio, si traduca in estenuante battaglia legale che né Totti, né Ilary auspicano davvero.

Dopo l’annuncio del Corsera, che ha arricchito con un dettagliato resoconto della situazione attuale lo status quo degli ex coniugi Totti Ilary Blasi si è mostrata nelle sue stories elegantissima, in bianco, con tanto di geolocalizzazione e scatti che la vedono in uno dei più lussuosi e prestigiosi alberghi del centro di Roma dotato di uno dei giardini più celebrati e scenario per ricevimenti incantevoli, l’Hotel de Russie.

Non è mai stata inclina a subire, Ilary. Figuriamoci adesso che, dopo la Tanzania, le Dolomiti, Frontone e la Croazia, è rientrata a Roma per negoziare in ogni minimo aspetto quell’accordo che dovrà condurre a un rapporto civile ma assolutamente distaccato i due ex coniugi.

Totti e Ilary separati sotto lo stesso tetto

Una scelta agevolata, rammentiamo, dalla convivenza in una villa splendida che in tutto vanta ben 25 stanze e che è circondata da un giardino molto accogliente e curato che consentirebbe a Ilary e a Totti di condividere il quotidiano fino a diversa sistemazione praticamente senza mai incontrarsi.

Stando alle ultime stories che Ilary ha deciso di condividere su Instagram, sarebbe stata lei a trasferirsi in una parte della dimora Totti più appartata per poi seguire da vicino la piccola Isabel, che ha iniziato il 31 agosto scorso la prima proprio a Roma. E ciò tra le inevitabili polemiche di quanti hanno sottolineato come non si vedesse il capitano, pur trattandosi delle stories dell’ormai ex moglie.

Nulla di prioritario, anche se il per sempre capitano della Roma ha desiderato ribadire anche ad Annamaria Bernardini de Pace quanto sia rilevante proteggere i suoi tre figli, cosa che la matrimonialista ha acquisito come prioritario e che sarà oggetto sicuramente di confronto con l’avvocato di Ilary, Alessandro Simeone.

Le priorità dell’accordo extragiudiziale

Secondo Totti le priorità che lo riguardano investono i suoi tre figli e in particolare Isabel, l’ultimogenita, che ha solamente sei anni e avrebbe appunto incominciato il suo percorso scolastico nella Capitale. L’intenzione dei due è quella di collaborare per tutelare il più possibile la vita e la tranquillità dei figli.

Ed è per questo che, come anticipato da Repubblica, l’ex capitano e la showgirl puntano a lasciare la maxi-villa a Cristian, Chanel e Isabel, alternandosi loro per costruire una routine nuova, inevitabile e non costringere i ragazzi a modificare il loro ambiente e i loro riferimenti.

Le nuove foto a cena di Totti con Noemi Bocchi

E Noemi Bocchi, la presunta nuova compagna di Totti? Il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini pronto alla nuova edizione del GF Vip dopo quelle congiunte proprio con Ilary Blasi, pubblica delle foto rubate che ritraggono Francesco in un ristorante a Terracina dove avrebbe cenato con degli amici e Noemi che ha trascorso agosto a San Felice Circeo vicinissima alla splendida spiaggia di Sabaudia.

Al di là di patti, accordi e nuovi rapporti, quel che sembra inevitabile è la ricerca di una intesa complicata ma possibile: Totti, comunque sarà la sua scelta con e per Noemi, non si allontanerà dalla villa dove vive con i suoi figli.

