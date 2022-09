Totti-Blasi, l'ex capitano racconta la sua verità sulla fine della love-story

11-09-2022 09:40

E ora volano gli stracci. Dopo tante illazioni, foto, gossip, sussurri e grida che hanno fatto da contorno in questi mesi alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ora l’ex capitano ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità. Probabilmente la mossa è stata dettata dall’idea di anticipare Ilary che potrebbe fare la stessa cosa a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin. Fatto sta che Totti si è sfogato ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera.

Per Totti sono state dette troppe bugie

Totti attacca dicendo: «Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta. Quali sciocchezze? Molte, in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli».

Totti confessa di avere le prove del tradimento di Ilary

«Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire. A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ormai tutti sanno della nostra storia, cerco di viverla con discrezione per non turbare i ragazzi Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi». Forse ti può interessare "Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa da quasi un anno": la rivelazione su cui lavorano i legali Secondo quanto riferisce La Repubblica, i coniugi avrebbe tentato di riavvicinarsi per circa un anno ma senza riuscire a superare la crisi che li ha allontanati

«Non l’avevo mai fatto in vent’anni di spiare il telefonino, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima. Chi era la terza persona? Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica. L’altro? Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto».

Totti sostiene che Ilary ha preso tutti i suoi orologi

«Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Gli orologi? Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto».

«Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…»

Ora si aspetta la replica, che sicuramente non mancherà, di Ilary Blasi per continuare un tormentone davvero spiacevole.