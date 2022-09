08-09-2022 11:36

Ha scelto di replicare a modo suo, con immagini di uno spaccato quotidiano che restituiscono un’immagine di sé ferma e solida, edificata in questo lungo addio sulla base di un solo comunicato ufficiale (separato), alcuni frammenti delle sue vacanze in Tanzania, Dolomiti, Frontone e in Croazia fino agli scatti nella splendida cornice dell’Hotel de Russie, a Roma.

Nella Capitale, Ilary Blasi è rientrata per preparare questo nuovo quotidiano che l’attende, dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, il quale avrebbe intrapreso una frequentazione con Noemi Bocchi, con la quale è stato recentemente fotografato a cena, in quel di Terracina.

Totti: il dettaglio che non è sfuggito alla Partita del Cuore

Un risvolto della loro vacanza da separati tra Sabaudia e San Felice Circeo a cui si aggiunge un particolare. Sui social, alla Partita del Cuore alla quale Totti non ha voluto mancare la mano del per sempre capitano è apparsa priva della fede nuziale, così come quella di Ilary durante la sua ultima vacanza estiva in Croazia.

Cosa prevedibile, considerato che si trovava in campo, ma che dopo quanto avvenuto ha i suoi effetti: vedere anche Totti senza anello lancia un segnale che annuncia una scelta definitiva, al netto dell’imbarazzo ai microfoni interpellato da Simona Ventura sull’estate appena trascorsa.

“Sono stato a casa mia come sempre, a Sabaudia”, la sua risposta evasiva che però coincide con la decisone di esporsi di rompere quel silenzio voluto e protetto dal comunicato affidato all’ANSA, a inizio luglio.

Totti-Blasi spa: la spartizione, la casa e l’assegno a Ilary

Elementi nuovi che segnalano l’avvio della fase più intensa che ha già portato, sul tavolo delle trattative, quanto andrà definendosi in una separazione dall’abnorme risonanza mediatica (componente che preoccupa Totti soprattutto per le ripercussioni che ciò potrebbe avere sui figli) ma che coincide con la dissoluzione – così come la conosciamo – della Totti-Blasi spa, ovvero di un impero economico che entrambi hanno costruito con i risultati del loro lavoro, in ambiti distanti ma che hanno consentito loro adesso di poter disporre di una scelta.

Com’è noto e ribadito anche dal magazine Chi questa settimana, l’avvio del confronto tra le parti è stata deciso con estrema attenzione alla privacy e alla tutela dei tre figli della coppia e vede l’inserimento nel team del per sempre capitano della Roma della matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace che sta preparando nei dettagli la linea assieme allo storico avvocato di Totti, Antonio Conte, e ai componenti dei suoi consulenti.

Dall’altra parte, Alessandro Simeone sta considerando la via maestra da seguire per assecondare i desiderata di Ilary e raggiungere il miglior accordo possibile. Un’intesa che soprattutto Totti vorrebbe sfociasse in un accordo extragiudiziale, che eviterebbe di finire in tribunale.

Fonte: ANSA

L’accordo tra le parti per evitare la battaglia legale

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Chi, si andrebbe verso una mediazione che consenta ad entrambi di rimanere riferimenti per i ragazzi e che confermi nella villa del Torrino la dimora principale della famiglia, nella quale si andrebbero ad avvicendare gli ex coniugi.

“In questo modo Ilary rinuncerebbe al fatto di essere stata lasciata per un’altra”, scrive il settimanale secondo cui il fine di entrambi i coniugi è garantire la serenità dei figli: Christian, Chanel e Isabel.

In che cosa consiste questo accordo sul quale starebbero lavorando i rispettivi rappresentanti legali delle parti? Totti e Ilary sarebbero concordi nel prevedere di acquistare “una nuova casa intestata ai figli dove andrebbe a vivere la Blasi, con un sostanzioso assegno economico”.

Una mera ipotesi, in questa settimana che si annuncia intensa sul fronte delle possibili evoluzioni di questi capitoli, assai delicati e sui quali si potrebbe con estrema facilità andare incontro a una revisione.

La cena a Terracina e il ruolo di Noemi Bocchi

Come aveva anticipato il Corsera, Totti avrebbe manifestato ai propri rappresentanti quanto sia rilevante la tutela della propria riservatezza per i suoi ragazzi, soprattutto per la più piccola dei suoi tre figli, che subiscono a suo avviso una eccessiva pressione da parte dei media in queste settimane di clamore, scaturite dal susseguirsi di avvenimenti che continuano a concentrare l’attenzione sugli ex coniugi.

Le stesse foto, pubblicate da Chi, che ritraggono Totti con Noemi Bocchi nelle vicinanze di un ristorante a Terracina frequentato dall’ex capitano alimentano la tesi di una frequentazione intensa tra i due, incominciata quasi per caso quando la crisi tra Ilary e Francesco era già un fatto.

Fonte: IPA

Il silenzio stampa sulla separazione

Tuttavia, pare che entrambi abbiamo manifestato disponibilità su un punto centrale, considerato che si tratta di personaggi pubblici: sia Francesco sia Ilary sono orientati a trovare una conciliazione senza litigi, legali o mediatici, concentrandosi sui loro figli.

Ciò, in altri termini, avrebbe delle implicazioni legate alla esternazione di quanto concerne la loro decisione definitiva ovvero il silenzio stampa rispetto al lungo addio che si sarebbe consumato tra le stesse mura di quella splendida villa da 25 stanze e che rimarrà la dimora che li ha visti per decenni assieme.

