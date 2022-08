Totti-Blasi, ora Noemi Bocchi vuole uscire allo scoperto e vuotare il sacco

28-08-2022 17:23

Tra un po’ parleranno tutti pubblicamente: Totti che dirà la sua verità, Ilary che si confesserà a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin ma anche Noemi Bocchi, l’avvenente nuova fiamma dell’ex capitano della Roma che avrebbe scatenato la crisi matrimoniale della coppia. Finisce l’estate e stanno per scattare i fuochi d’artificio con la stessa Noemi pronta ad uscire allo scoperto.

Totti-Ilary: Noemi Bocchi non vuole più nascondersi

Al settimanale Dipiù arrivano le dichiarazioni delle persone più vicine alla nuova compagna di Totti: «Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante» hanno dichiarato.

Totti-Ilary: già fissato incontro in tribunale

Dall’altra parte l’ex idolo della Roma pare voler aspettare la separazione definitiva prima di ufficializzare la relazione. In realtà non sembrerebbe mancare troppo tempo, visto che la ex coppia più famosa d’Italia avrebbe già fissato l’incontro in tribunale.

E Ilary? I piani della Blasi sarebbero quelli di comportarsi come se nulla fosse successo e niente dovesse ancora accadere. E come – si legge sul Corriere della Sera – se la sua (presunta) storia con Cristiano Iovino, personal trainer di stanza a Roma ma più spesso a Milano, muscoloso, tatuato e conteso – che sarebbe la vera causa della crisi irrecuperabile con l’ex numero 10 della Roma, non Noemi Bocchi, arrivata dopo, a lenire la delusione del Capitano – non fosse ormai uscita dall’ombra del mistero.

Totti-Ilary, parla l’amico che li fece conoscere

Non a caso il campione di body building Alex Nuccetelli , l’amico comune che venti anni fa presentò Ilary a Totti, ha dichiarato di recente: «Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave deve essere successo».