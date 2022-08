Totti-Blasi, nuovo retroscena: A tradire sarebbe stata per prima Ilary

14-08-2022 09:18

I rumors e le indiscrezioni sul gossip dell’estate e dell’anno non si fermano. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo una storia d’amore lunga 20 anni ma le notizie si rincorrono quasi ogni giorno. E le ultimissime, destinate a far scalpore, le rivela il Corriere della sera, che ribalta la versione dei fatti nota finora e rivela un retroscena inedito.

Totti avrebbe scoperto un flirt di Ilary

La tempistica della crisi pare dunque essere diversa da quella che finora è stata raccontata. Il Corriere scrive che a Ferragosto del 2021, poco dopo un post tutto cuori e baci di Totti che aveva pubblicato una foto di lui e Ilary, avrebbe scoperto quello che oggi scrivono in parecchi: che tra Ilary e Cristiano Iovino, muscoloso personal trainer e influencer – operativo tra Roma e Milano noto alle cronache rosa come ex boyfriend di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez) – non ci sarebbe stata solo un’amicizia.

I messaggini sul cellulare di Ilary insospettiscono Totti

I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Questo sarebbe il vero snodo cruciale nella storia ventennale tra Totti e Ilary. L’ex fuoriclasse ripensa a tutto quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel.

A settembre potrebbe esserci la separazione legale

La conoscenza tra la conduttrice tv e il personal trainer risalirebbe a un anno e mezzo fa. Quanto alla causa, si resta fermi allo stesso punto. L’avvocato di lei, Alessandro Simeone, è in vacanza all’estero, quello di lui, Antonio Conte, resta in attesa di comunicazioni. Difficilmente si muoverà qualcosa, se non a settembre. Prima ancora di sedersi al tavolo per definire la pratica, Ilary, sarebbe intenzionata a concedere un’intervista show all’amica Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. A meno che Totti non la preceda. E racconti la sua verità.

Noemi intanto sceglie il basso profilo

In tutta questa storia c’è una persona che vuole dare nell’occhio il meno possibile. Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone, evita vita mondana e riflettori. E così le sue vacanze sono a casa della mamma, al Circeo. Un’estate all’insegna dell’anonimato con un ombrellone in penultima fila per dare meno nell’occhio. come una turista qualunque.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le giornate di Noemi Bocchi sono tranquille e all’insegna del relax. Sole, mare, ma soprattutto tante coccole ai suoi bambini di 8 e 11 anni. Una vacanza all’insegna della normalità. Noemi infatti va a fare la spesa al supermercato, ma anche ai mercatini ed alle bancarelle.

È stata immortalata con le buste della spesa mentre usciva da un negozio. Di sicuro finora non è stata notata ad eventi, feste, ricevimenti. Ha scelto di circondarsi solo di pochi amici cari e fidati. Tra loro, unico personaggio noto, Antonello D’Urso, un chitarrista di fama, che ha accompagnato tra gli altri Angelo Branduardi.