C’è stato un tempo in cui erano indivisibili e, per quanto si azzardassero iperboli e suggestioni, l’uno era imprescindibile dall’altra nella carriera, nel calcio, a Sanremo, anche nel sostegno a quanti la società ritiene invisibili.

Oggi, dopo l’annuncio disgiunto della separazione in due distinti comunicati affidati all’ANSA, ciascuno segue una propria linea che si traduce nel mostrarsi ma senza alcun commento da parte di Ilary Blasi e nel mutismo più assoluto di Francesco Totti che, nella sua vita di campo e non, ha sempre prediletto la discrezione pur mantenendo in pubblico una naturale predisposizione a comunicare. Il capitano, dal quale sembrava imminente, una esternazione si è ritirato per qualche ora di distensione a Viterbo.

La domenica alle Terme di Totti

Secondo Dagospia, domenica Totti avrebbe deciso di prendersi una pausa e sarebbe scappato con un amico alle Terme dei Papi, nella vicina Viterbo per staccare davvero da tutto, in attesa che la calura estiva e le preoccupazioni in vista delle elezioni abbattano il livello di attenzione su di lui e Ilary.

E Noemi Bocchi, laureata in Economia ala Lumsa ed ex moglie dell’imprenditore Mario Caucci, da tempo avvicinata al per sempre capitano della Roma e ripresa in un video pubblicato da Alex Nuccetelli con i coniugi Totti a febbraio.

Le complicazioni della separazione

L’ennesimo clamoroso gioco dell’assurdo in una separazione complicata, resa ardua dagli intrecci di proprietà e ruoli: sia Ilary sia Francesco non hanno mai esteso se non a persone di fiducia le proprie attività, con la conseguenza comprensibile di aver creato una rete – la Totti-Blasi spa – in cui genitori, fratelli, sorelle e amici strettissimi hanno incarichi da ridisegnare.

Ma Ilary dov’è e che cosa fa al rientro dalla Tanzania? A Zanzibar in particolare ha trascorso con i figli e la sorella Silvia una vacanza lontana dal clamore mediatico nella consapevolezza – lo possiamo supporre – che le foto pubblicate dal magazine Chi e le indiscrezioni che ne sono seguite avrebbero toccato sia lei, sia i suoi ragazzi: Cristian, Chanel e Isabel, la più piccola.

Con la bambina sta trascorrendo dei giorni di relax nella loro villa di Sabaudia, una ricercatissima dimora con accenno sulla splendida spiaggia all’ombra del Circeo che mostra sui social. Immagini di serenità, dopo il ricco diario di viaggio in Africa, e che testimoniano il desiderio di Ilary anche di esibire convinzione, franchezza. Con i suoi cari, gli affetti di sempre: con la mamma e il papà ha festeggiato il loro anniversario di matrimonio.

La libertà di scegliere prima e dopo l’addio

D’altronde non era stata lei a rompere il silenzio sul tema della separazione e del tradimento, contrariamente a Totti, con le sue interviste a Verissimo e a F per proteggere la sua separazione, con il senno di poi e a invocare una libertà di scelta? Così è e così è giusto che sia, perché le separazioni – in special modo questa – necessita di attenzione, cura, anche distacco perché si possa trovare un accordo una volta subita l’onda d’urto.

Totti sarebbe ancora nella sua residenza del Torrino, si dedica al figlio Cristian e, anche se volesse, avrebbe indubbia difficoltà con i media addosso, a frequentare Noemi Bocchi dopo mesi di indizi e appostamenti: Santa Severa, il castello di Lunghezza, casa di lei e anche il presunto trasferimento che rimane in questa fase ancora corredato da un condizionale.

Le indiscrezioni su Ilary e il ritiro a Sabaudia

Secondo quanto pubblica il settimanale DiPiù, Ilary non intende mostrare alcun fianco debole in questa vicenda per mantenere la solidità della sua posizione: a tempo debito, come riportato nei giorni scorsi, potrebbe decidere di parlare e così fare anche Francesco Totti.

Il futuro del capitano alla Roma

I tempi, però, non sono ancora maturi: l’ex capitano della Roma sarebbe in trattativa con i Friedkin per rientrare in qualità di dirigente e motivatore e la riservatezza è d’obbligo per la proprietà giallorossa.

In questa fase e dopo la presentazione di Dybala all’EUR in grande stile, va costruito l’insieme dei presupposti per impostare la stagione forti di un titolo come la Conference che ha interrotto un digiuno. José Mourinho sa come muoversi, ma necessita anche lui di un clima di lavoro che consenta concentrazione e serenità.

Quando parleranno i coniugi Totti

Quando sarebbe, dunque, il momento opportuno per un’intervista o una dichiarazione o un comunicato? Difficile prevederlo, dopo questo mutismo ostinato e contrario che ha creato anche più rumore del dovuto.

Dalla sua Ilary potrebbe decidere di fornire la sua versione solo a Verissimo, all’amica di sempre Silvia Toffanin, che le ha riservato un trattamento preferenziale nella vicenda consentendole anche di omettere lo stato della crisi e di respingere ogni addebito.

