In questo lungo addio, trascinato dalle iperboli di una crisi che si consumava da mesi, alla triste ed empatica enunciazione del comunicato di Francesco Totti si contrappone la mera cronaca dei fatti scelta da Ilary Blasi che ha preferito proteggersi e tutelare i propri figli.

Non è una mera scelta linguistica, di comunicazione, ma quella attuata da Ilary risponde alla consapevolezza e alla conoscenza di un sistema acceso dalla loro conferma, lunedì 11 luglio, della separazione.

Separazione Totti-Blasi, Ilary in Africa con i figli

Ora è in Tanzania, a Zanzibar, con i tre figli e la sorella anche per sottrarsi agli inevitabili meccanismi che hanno prodotto con il loro annuncio. Sorride nelle foto su Instagram, Ilary. Sembra quasi distesa, ma è solo una percezione, un’immagine. Replica a modo suo, anche se l’impatto è innegabile.

Finisce un matrimonio più che una storia, che ha saldato un trasfert tra pubblico e Totti-Blasi spa che in un ventennio non ha conosciuto incertezze affettive, al contrario di quanto accaduto nella coppia, secondo quanto trapela dalla potenza dei rumors che li riguardano.

Dalle indiscrezioni riportate da febbraio in avanti da Dagospia, le voci di Roma Nord e non solo raccolte da Il Messaggero o quanto rilanciato da Corsera e Repubblica, lo stato dei loro rapporti fotografato da Dilei, la situazione tra Totti e Ilary sarebbe precipitata negli ultimi sei-otto mesi nonostante gli accorati appelli alla privacy e le smentite della Blasi attraverso le interviste dall’amica Silvia Toffanin, a Verissimo.

Un’intervista in particolare che alludeva a una sorta di organizzazione ai suoi, loro danni che – nel post separazione – appartiene ad altro.

La scelta di Ilary Blasi dopo il clamore

La lontananza è come il vento, ma aiuta anche a rendere meno opprimenti certi aspetti di questa separazione. Ilary Blasi con Cristian, Chanel, Isabel e sua sorella Silvia si è riservata un viaggio di quelli pianificati in ogni dettaglio che la isoli, per quanto possibile, dalla pressione del gossip e dai dettagli travolgenti che stanno già occupando copertine e siti.

Ilary è lontana, decide lei che cosa postare e che cosa rendere pubblico di questo suo peregrinare tra le spiagge più belle del continente con i suoi figli.

Le foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi

La pubblicazione delle foto da parte del magazine Chi che mostrano Totti sotto casa della sua nuova presunta compagna, Noemi Bocchi, non ammettono molte interpretazioni e accreditano le voci sulla loro presunta relazione.

Uscite al ristorante più esclusivo di Santa Severa, gli avvistamenti poco lontani dalla Capitale, la riservatezza di Noemi scaturita da quel famigerato 5 febbraio all’Olimpico che la vedeva seduta alle spalle del per sempre Capitano della Roma, Tirana e addirittura Montecarlo a quanto pare.

I tasselli (e le nuove, numerose testimonianze) vanno a comporre una serie di incastri che testimoniano una frequentazione, una conoscenza, innegabile tra Totti e Noemi Bocchi, laureata in Economia alla Lumsa, ex moglie dell’imprenditore del marmo e presidente del Tivoli Calcio Mario Caucci, due bambini e una vita densa di sport e di padel che, nel loro caso, è stato galeotto.

Quando dunque in Italia è esploso, complici quelle foto pubblicate da Alfonso Signorini, il caso della frequentazione antecedente all’ufficialità della separazione, Ilary ha preferito essere già lontana. Ha deciso di pubblicare delle stories, senza commento, che descrivono un sorriso, una serenità mostrata in rivendicazione forse anche di quella privacy della quale ha parlato nel comunicato.

Il day after nella separazione Totti-Blasi

Entrambi tacciono adesso che i comunicati sono stati affidati all’agenzia ANSA, ora che dai file e dalle rubriche delle redazioni ci si affida ai personaggi che hanno in questi mesi narrato di una distanza crescente tra i coniugi Totti in quella villa del Torrino, immersa in una storia che si è rivelata anche di solitudine e incomprensioni.

Ora che c’è chi svela del fastidio dell’ex capitano per quei messaggini che sarebbero arrivati ad Ilary da un corteggiatore (i nomi sono tanti, forse troppi: si parla anche dell’ex di Belen, Antonino Spinalbese) e che avrebbero amplificato il divario tra loro. Una distanza che, però, quando la Blasi in un’intervista al femminile F sarebbe stata resa incolmabile solo da un fatto che, stando alle sue parole, avrebbe segnato il punto di non ritorno: il tradimento.

Le questioni in sospeso: al via la spartizione del patrimonio

Nulla è perfetto, anche per Ilary e Totti che rimangono comunque due personaggi pubblici sui generis, lontani da certi stereotipi, disponibili, generosi e di slancio anche quando ciò non pare abbia la sua centralità nella narrazione della dissoluzione di un amore grande e che, oggi, li vede pronti ad altro.

Quando rientrerà dall’Africa, Ilary rimarrà con i figli nella villa romana mentre Totti si trasferirà altrove in rispetto degli accordi che sarebbe stati già presi: il nodo sul patrimonio rimane importante, certo, tra società e immobili e intrecci di famiglia che in 20 anni ci si può aspettare. E dunque anche i migliori legali sulla piazza sono stati ingaggiati per studiare una soluzione indolore ed efficace. Oltre alla sofferenza, c’è molto ancora da stabilire e da capire.

