Forse, come ha sostenuto senza remore in un’intervista, è perché Totti fa notizia comunque che pochi mesi or sono i rumors hanno travolto la sua privacy, il matrimonio che con l’ex capitano della Roma vanta una durata pluridecennale, i suoi figli.

Per Ilary Blasi non sono state settimane di innocente evasione, assolutamente no per lei che è rimasta lì alla conduzione de L’Isola dei Famosi, a rispondere a suo modo sui social, a rispondere ai colleghi che le hanno rivolto le domande più insofferenti per via quell’ombra che nell’ambito della sua vita familiare.

Tapiro a Ilary Blasi: la risposta

Stasera Ilary Blasi riceve il Tapiro da Striscia la notizia per via delle sue gaffes, la caduta dallo sgabello e le uscite fresche e divertenti di questa edizione dell’Isola, ma è di Francesco Totti e di una fase indubbiamente densa di un’attenzione mediatica non ricercata e quasi fastidiosa oggetto di un confronto.

Di uno scambio da cui emerge anche la stanchezza di Ilary nel dover trattare, filtrare, analizzare al microscopio ogni allusione al suo rapporto con una figura gigantesca, come quella di Francesco Totti, ma che rimane nel suo ambito, in un ambiente tutto per sé.

“Questo premio rappresenta un po’ tutte le gaffe di questa edizione, ma punto ad avere ancora tanti altri Tapiri”, ha scherzato la Blasi rispondendo all’inviato Valerio Staffelli.

Su suo marito Francesco è laconico il suo commento. Più che uno sfogo, è una parentesi la sua chiosa sull’argomento:

“Era chiacchiericcio, è tutto a posto”.

La crisi con Totti secondo Ilary Blasi

Ilary Blasi, quando fu ospite di Francesca Fagnani e del suo Belve secondo quanto anticipato dall’ufficio stampa delle Rai in un comunicato, aveva trattato la presunta crisi con una schiettezza disarmante alludendo a una volontà esterna, una sorta di figura terza.

Come a Verissimo, Ilary ha smentito la crisi, ha desiderato ribadire non solo l’assoluta infondatezza della notizia, ma sarebbe andata anche oltre avanzando una sua tesi sulla genesi di questo presunto complotto.

La presentatrice ha difeso il suo matrimonio con Totti, l’ex capitano della Roma e campione del Mondo con la Nazionale di Marcello Lippi nel 2006 e al quale è legata da quasi vent’anni. Nonostante gli spifferi, le indiscrezioni, i rumors sempre più insistenti e insidiosi dai quali ha imparato a difendersi.

Perché è ancora troppo forte e strisciante un continuo riferimento a certi cliché, che non andrebbero mai attribuiti ad una relazione, in una coppia. E che Ilary ha sempre respinto:

“Se la nostra storia potrebbe sopravvivere a un tradimento? No, né dell’uno né dell’altro”, ha dichiarato la Blasi. Inevitabile il riferimento ad accertare quanto c’era di costruito, di artificiale nella vicenda Noemi. “Lei ha raccontato che dietro quella foto allo stadio ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”, ha chiesto la Fagnani. “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi”, la risposta della Blasi.

La tesi del complotto contro Totti e Ilary

Incalzata di nuovo sull’argomento, Ilary avrebbe ammesso questo dietro all’ipotesi di una sorta di complotto:

“No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi”.

La chiusura sul tema da parte della signora dell’Isola e non solo, con una certa malinconica ammissione di scenari non certo gradevoli. Dettagli su liti e incomprensioni che hanno arricchito una letteratura di genere sulla loro relazione, sulla quale Ilary si è sottratta preferendo le interviste ufficiali per smentire quanto emerso.

La smentita di Francesco Totti sulle stories

Una scelta diversa da quella di Francesco Totti, che ha preferito allora pubblicato una story che chiudesse così la questione:

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”, aveva detto Totti in quel filmato.

Senza più tornare su questo capitolo complicato del suo matrimonio.

