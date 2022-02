Totti e Ilary: crisi, tradimenti, smentite e Noemi. Cosa c'è di vero

23-02-2022 10:02

E’ successo tutto nel giro di 24 ore. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, o comunque poco nuvoloso. La crisi, presunta o tale, tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha conquistato in poche ore le prime pagine di tutti i siti, trasversale come poche tra sport, spettacolo e life style. La crisi, i presunti tradimenti, l’altra della situazione (presunta) Noemi Bocchi e poi le smentite social da parte di entrambi i coniugi di casa Totti. Un frullatore di rumors e polemiche che non accenna ad attenuarsi.

Totti e Blasi in crisi: scoppia il gossip sul matrimonio da favola

In un periodo già denso di separazioni e divorzi, primo fra tutti quello recentissimo tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, un’altra donna della tv e dello spettacolo, Ilary Blasi sarebbe in rotta con il suo uomo, Francesco Totti. Una coppa da favola che ha fatto sognare Roma e non solo con quel matrimonio da mille e una notte celebrato l’oramai lontano 19 giugno 2005 con tanto di diretta tv e 12 telecamere. Questa la notizia che ha messo addirittura in secondo piano, o quasi, sulle cronache italiane, l’anniversario dei due anni di covid e la crisi estera tra Russia e Ucraina.

Spariti i post romantici su Instagram, ricorrenze non festeggiate insieme (al compleanno n.45 di lui, l’ex Letterina non si è vista) uscite mondane separate, come secondo qualcuno lo sarebbe il domicilio. E per di più qualche litigio qua e là come si vocifera durante una gita con tutta la famiglia a Castelgandolfo, con amici. Si parla anche di un Totti spesso via dalla megavilla dell’Eur, per rifugiarsi nella casa di Casal Palocco, dove viveva con i genitori.

La smentita di Totti: “Solo fake news, ci sono i bambini”

Dopo una giornata di voci incontrollate, circolate nella giornata di lunedì, ieri martedì la coppia Blasi&Totti è passata al contrattacco e lo ha fatto non tramite comunicati o quant’altro ma via social, come oramai si usa, un po’ l’ufficio stampa di ogni vip che si rispetti. Prima alcuni indizi da parte della show girl con stories Instagram e quel dico e non dico. Poi il Pupone ha preso palla al piede ed è andato a fare gol, a modo suo, in maniera schiatta con un videomessaggio esplicito:

Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire

Ma non finisce qui perchè il contrattacco continua, Totti da buon rifinitore passa la palla alla Blasi che sempre su Instagram posta una stories che ritrae tutta la famiglia a tavola in un ristorante in un clima sereno e disteso con lei che scherza col cameriere, il Pupone sorridente e i figli al seguito.

Totti, il tradimento: chi è Noemi Bocchi

Secondo i rumors del gossip alla base della crisi tra Totti e la Blasi ci sarebbe, tra i vari motivi, anche un tradimento da parte del Pupone. Lei si chiama Noemi Bocchi. Nell’aspetto sembra quasi una sosia della Blasi. Capelli biondi, lisci, lunghi. Noemi Bocchi è di Roma, ha 34 anni fa, laureata in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma. Un matrimonio alle spalle con Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio e CEO della Caucci Marble con il quale ha avuto due figli, un maschio e una femmina di circa otto e undici anni.

Totti avrebbe conosciuto Noemi giocando a padel, una delle passioni del Pupone come di molti ex calciatori. Si narra anche che Noemi abbia partecipato a passato le selezioni per l’«Isola dei Famosi», il reality dei naufraghi che ricomincerà il 21 marzo condotto proprio da Ilary. La Bocchi era seduta all’Olimpico il 5 febbraio scorso in occasione di Roma-Genoa, entrata con l’accredito a nome Totti, ma seduta un paio di file più dietro. Idem sarebbe successo a novembre in occasione di Roma-Inter che aveva segnato il ritorno del n. 10 all’Olimpico.

