Totti e Ilary, telenovela infinita: Il retroscena sulla cena alla presenza di Noemi

28-07-2022 09:50

Non si fermano gossip e retroscena sulla fine dell’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il settimanale Oggi, con tanto di servizio fotografico, rivela che l’ex capitano della Roma era a cena con la moglie nello stesso locale in cui a pochi metri di distanza c’era Noemi Bocchi, la sua attuale fidanzata. Il tutto molti mesi prima che esplodesse ufficialmente la notizia della rottura della storica coppia.

Noemi era nello stesso ristorante dove cenavano Totti e Ilary

Su Oggi si legge che il 23 ottobre 2021, l’ex calciatore e la conduttrice erano a cena al ristorante “La Villa”, zona Monteverde a Roma. Totti e Ilary erano con gli amici ma a qualche tavolo di distanza c’era proprio Noemi Bocchi, la ragazza che ha sostituito la showgirl nel cuore del campione. Come dimostrano le immagini, la terza incomoda viene immortalata mentre accenna qualche passo al tavolo.

Come rivela Dagospia alla serata in questione tutto avveniva sotto lo sguardo vigile del vivace e loquace Alex Nuccetelli, il pr romano ex marito di Antonella Mosetti e body builder, lui che avrebbe fatto conoscere vent’anni fa Ilary e Francesco. Lui che, come svelato da Dagospia lo scorso febbraio, avrebbe favorito la conoscenza tra Noemi e il Pupone.

Il video del pr che fece conoscere Ilary a Totti immortala Noemi

Proprio Nuccetelli aveva scelto di immortalare la serata, un video di circa due minuti che fornisce ulteriori conferme sulla presenza del trio nello stesso posto, a pochi metri di distanza. Nuccetelli prende il microfono e dice: “L’imprenditoria romana, la Monteverde che conta. Il capitano è presente, la regina Ilary“. Poi la telecamera inquadra l’altra parte della sala: una bionda è in piedi che balla ‘O surdato ‘nnammurato. È Noemi Bocchi. Pochi secondi ma basta uno screenshot al momento giusto per riconoscerla.

Due le domande si legge su Oggi: “Totti e Noemi frequentavano casualmente gli stessi luoghi senza conoscersi? Oppure Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate capitoline nonostante ci fosse anche Ilary? Intanto, la Blasi dopo la “fuga” in Tanzania è tornata in Italia e si è trasferita nella casa di Sabaudia, sul litorale laziale. Per la prima volta in vent’anni senza il Capitano”.