Il ritorno di Ilary è una giornata in spieggia a Sabaudia, nella casa che ha condiviso con Francesco Totti e i suoi figli per anni. Dove ha cresciuto Cristian, Chanel e, da ultima, la piccola Isabel. Quella dimora, poco distante dalla villa del Torrino in cui ha vissuto gli ultimi mesi da separata con suo marito e che il per sempre capitano della Roma sembra possa aver lasciato, da pochi giorni, per una non ben precisata alternativa.

E così mentre la Blasi si distende, tra un aperitivo in spiaggia, un rientro dalla Tanzania che segna la vigilia di una negoziazione che si preannuncia importante sul versante beni e immobili, ecco che le indiscrezioni su Totti crescono.

Ilary Blasi si riappropria della villa di Sabaudia

Aumentano con l’incertezza: un paradosso che, in circostanze similari, funziona con la semplicità di un cambio di pagina. Di un passaggio che sembra innocui e che, per Francesco e Ilary e la loro famiglia è epocale.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha postato video sulle stories di grande distensione, nei luoghi che solo un anno fa erano quelli condivisi da Totti. Apewritivo, brindisi, sorrisi e immagine impeccabile: secondo alcuni sarebbe questo il messaggio lanciato all’ex marito, alla vigilia di un

Secondo i rumors lanciati da Chi e ripresi anche da The Pipol, la presunta nuova compagna di Noemi Bocchi avrebbe un ruolo, anche se non prepotente, nella separazione tra i due e Totti sarebbe stato avvistato sotto casa sua non casualmente, ma le foto (sempre pubblicate dal magazine) sarebbero state scattate dopo precedenti appostamenti e avvistamenti.

Fonte: IPA

Un accerchiamento che avrebbe spinto l’ex numero 10 della Roma ad essere ancora più discreto e a Noemi Bocchi a scegliere di rimuovere il suo cognome dal citofono, a protezione dei suoi bambini, avuto dall’ex marito Mario Caucci.

Il patto violato dal capitano

Secondo quanto rivelato poi da Alex Nuccetelli, pr romano ed ex marito di Antonella Mosetti, a prendere una decisione sarebbe stata Ilary e lo avrebbe ribadito in una delle sue recente (e numerose) interviste, in qualità di amico di Francesco Totti. Ilary, a suo dire, negli ultimi tempi sarebbe stata spesso “arrabbiata e nervosa”, un sentimento che la avrebbe indotta a valutare la separazione.

In più vi sarebbe la questione del patto non rispettato da Totti, il quale sarebbe stato sorpreso de facto dai fotografi di Alfonso Signorini, direttore ed ex compagno di conduzione di Ilary al GF Vip, sotto casa di Noemi nonostante tutte le premure del caso e la scelta di farsi accompagnare da un amico fidato a bordo di una Smart rinunciando alla sua Lamborghini (con la quale pare fossero stati registrati i primi sospetti parcheggi, nelle vicinanze dell’abitazione di Noemi Bocchi).

Fonte: ANSA

La separazione dal pubblico

Ilary brinda nelle foto postate su Instagram, nelle sue stories, sulla spiaggia che ha simboleggiato il basso profilo e la semplicità di una coppia di successo, ma very normal people che ha suggellato oltre a un patto di coppia un autentica alleanza con il pubblico che, oggi, attende di conoscere come evolverà questa separazione.

E il futuro di Francesco, vicino alla nuova Roma dei Friedkin e alla Rai, ma che fino a questo momento, predilige ancora una volta tacere.

