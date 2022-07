22-07-2022 10:41

Con la separazione di Francesco Totti da Ilary Blasi si è sgretolato l’impianto costruito in questi mesi di reciproche smentite, costruito per contenere l’ondata di rumors che dal febbraio scorso hanno colmato di dettagli il loro allontanamento e l’inizio di una vita distinta, separata.

Sciolto quel patto di riservatezza che avrebbero stretto Ilary con il capitano per proteggersi e proteggere i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, le notizie aggiungono dettagli su una separazione tutt’altro che improvvisa. Una formalizzazione ragionata e desiderata proprio dalla Blasi.

Le nuove rivelazioni sulla separazione Totti-Blasi

Ma soprattutto da parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa decisione sarebbe stata molto ragionata, maturata in una riflessione profonda che avrebbe condotto la Blasi ad assumersi la responsabilità di prendere una posizione sul suo rapporto, come il pr Alex Nuccetelli avrebbe ribadito e che si era supposto fin dai due comunicati dell’annuncio.

Anche l’inviato dell’Isola, Alvin, ha rotto il silenzio dopo il clamore mediatico che lo ha travolto. E al quale ha tentato di sottrarsi a tutela, a sua volta, di sé e della sua famiglia.

Fonte:

Il viaggio di Ilary per sottrarre al clamore la famiglia

Ilary è rientrata dalla Tanzania con la sorella Silvia, sua confidente e fida collaboratrice anche nella Totti-Blasi spa, e i tre figli che l’hanno accompagnata in viaggio per safari, resort di lusso, spiagge meravigliose in u paese incontaminato e puro. Il suo diario di viaggio su Instagram ci ha riservato immagini, scorci, messaggi di una prospettiva inedita per la presentatrice che ha lasciato alle spalle, definitivamente, il matrimonio con Totti.

Il patto di riservatezza rotto da Totti

Ala vigilia della sua partenza sono esplose le indiscrezioni a causa delle fotografie pubblicate da Chi (diretto da Alfonso Signorini) che ritraggono Totti sotto casa di Noemi Bocchi, sua presunta nuova compagna, con la quale si frequenterebbe da circa otto mesi. Laureata alla Lumsa, sposata con l’imprenditore Mario Caucci e madre di due figli, Noemi sarebbe entrata nella rete del capitano per via della comune frequentazione del circolo di padel, sport di cui entrambi sono appassionati, e che li avrebbe legati. Sarebbe lei all’Olimpico nel famoso ormai Roma-Genoa, ancora lei a Tirana e a Montecarlo.

Totti avrebbe infranto quel patto di riservatezza chiesto da Ilary, che richiedeva di non esporsi con ex e con presunte nuove persone accanto che avrebbero potuto suscitare l’attenzione dei media. E per quelle foto, Ilary si sarebbe infuriata.

Fonte: IPA

Ilary avrebbe deciso la separazione da Totti

Eppure anche a detta del pr e amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli (ex di Antonella Mosetti e campione anche di bodybuilding) la decisione sarebbe stata subita dal numero 10.

“Francesco Totti non si dà pace – riporta Nuovo -. (…) La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”. Soprattutto avrebbe imputato alla Blasi la volontà di formalizzare la loro vita da separata. “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento”. Aggiunge che, dal suo punto di vista, la loro relazione stava subendo da tempo diversi contraccolpi: “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”.

Il silenzio del capitano

Al pari dell’amico e socio Vincent Candela, che ha parlato ma esclusivamente della questioni legate alla Roma e molto velatamente al possibile ritorno di Francesco nella dirigenza, Nuccetelli ha rilasciato dichiarazioni da esterno.

Perché Totti, comunicato a parte, non ha mai riferito nulla dell’addio, delle diatribe, delle ragioni di questa separazione che non ha colto di sorpresa ma ha interrotto anche un legame con il pubblico che aveva proiettato nella coppia quel desiderio di normalizzazione dell’unione tra due personaggi pubblici che godevano e che hanno goduto di una notorietà planetaria.

Il ritorno a Roma della Blasi: parrucchiere e post

Invece, in questo presente che dovrà stabilire in primis la spartizione dei beni e delle società che entrambi hanno edificato in vent’anni insieme, Ilary lancia segnali di distensione e di cura di sé: parrucchiere (la confermatissima Alessia Soldani che ne cura l’immagine da tempo) e stories di consueta ricercatezza tra look e televisione.

Foto sui social e un dettaglio che non manca di alimentare una certezza: la scelta definitiva di Ilary che mostra la mano priva di fede nuziale.

Addio Formentera e padel: troppo clamore

Totti, invece, ha deciso di rinunciare al torneo di padel promosso a Formentera e che vede in campo personaggi del calcio a lui molto vicini: Christian Vieri, Cristian Brocchi, Alessandro Matri.

Non è tempo di lasciare Roma. Ancor meno adesso che l’attenzione di giornalisti e fotografi è troppo elevata.

VIRGILIO SPORT