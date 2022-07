21-07-2022 12:02

Dietro al fragoroso silenzio che hanno chiesto entrambi, con due distinti comunicati, ma che non addomestica patti saltati, indiscrezioni sulle loro vite separate e le rispettive rinunce si cela un lungo addio che si è edificato su reciproche richieste, opinioni, divergenze.

Oggi che la stessa Ilary Blasi ci mostra un’immagine di sé discreta, con indossa una tuta nera e occhiali da sole vistosi, ritratta in un aeroporto si suppone di ritorno dalla Tanzania, si riaccendono quei quesiti scaturiti dal presunto patto di riservatezza che vigeva tra di loro e che Francesco Totti avrebbe violato secondo il magazine Chi. Una leggerezza che avrebbe fatto infuriare la Blasi.

Totti-Blasi, il patto violato

Tra Totti e la Blasi vigeva un accordo di mutua discrezione, in osservanza di un accordo ancora da scrivere per la loro separazione e che si negoziava nella più assoluta discrezione, nonostante dal febbraio scorso sussistesse uno stato di tensione innegabile legato all’anticipazione della crisi diffusa da Dagospia. e da quelle foto, all’Olimpico di Roma e poi a Tirana e Montecarlo, che ritraevano la presunta nuova compagna Noemi Bocchi con Totti.

Nessun atteggiamento equivoco, ma indizi che hanno continuato a sommarsi e a suggerire un epilogo palese. Totti, poi, con le foto pubblicate su Chi alla vigilia della partenza di Ilary con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel alla volta dell’Africa accompagnata dalla sorella Silvia, avrebbe commesso una mossa sbagliata.

Autogol di Totti per quel patto di riservatezza

Avrebbe rotto quel patto di riservatezza che avrebbe fatto saltare tutto il castello. Un autogol che avrebbe mandato la Blasi su tutte le furie, accelerando forse anche l’ufficialità della separazione quando ancora non era del tutto definito l’accordo extragiudiziale. E inducendo a modificare una nota marca di detersivi lo spot nel quale recitava come testimonial.

Ora che il clamore attorno a Noemi Bocchi è tale da aver indotto a una richiesta di privacy anche il suo ex marito, l’imprenditore Mario Caucci (a capo del Tivoli calcio) per i loro due figli, Totti avrebbe preso una decisione.

Candela rompe il silenzio su Totti e la Roma

Com’è noto, l’ex capitano della Roma in questi giorni di dichiarazioni da parte di altri non ha mai proferito parola se non qualche brevissima battuta con l’ex compagno di squadra, socio e amico Vincent Candela che al Corsport ha poi descritto un Totti entusiasta per l’arrivo di Paulo Dybala alla Roma, società dei Friedkin a cui si è riavvicinato fornendo un assist per la chiusura dell’operazione:

“Naturalmente, ed è felice dell’arrivo di Dybala anche perché lui lo voleva da tanto alla Roma. Ed è contento di come sta lavorando il club, questo acquisto lo ha entusiasmato. Anche perché se la Roma diventa più competitiva, per lui può essere solo una grande gioia: è il più romanista di tutti”.

Una dichiarazione che riaccende la pista del rientro in società, una opportunità che con le dovute misure potrebbe concretizzarsi a breve qualora Tiago Pinto e la proprietà, attentissima alla riservatezza e alla discrezione in maniera quasi ossessiva, valuteranno il ruolo di dirigente motivatore e decidano il quando, vista l’attenzione mediatica seguita alla separazione.

La rinuncia al viaggio a Formentera

A solleticare c’è poi la decisione di Totti di rimanere, per adesso, in Italia e di evitare la vacanza a Formentera che gli avrebbe consentito di ritrovare gli amici Christian Vieri, Cristian Brocchi e Alessandro Matri. Secondo quanto ha specifico Chi, il per sempre capitano della Roma era atteso alle Baleari per un torneo di padel che li avrebbe visti protagonisti assoluti.

Invece, travolto da un clamore mediatico insperato e schiacciato anche le pressioni derivanti dalla consapevolezza di muoversi costantemente sotto l’osservazione di fotografici e giornalisti, ha preferito ritirarsi nella sua dimora romana, concedendosi qualche giorno a Sabaudia nella sua villa. Alla ricerca di quell’equilibrio che pare definitivamente appartenere al passato.

