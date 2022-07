26-07-2022 11:32

E così mentre Ilary si riappropria di quella dimora estiva (in cui ha trascorso quasi vent’anni della sua esistenza) insieme ai suoi figli e si gode la semplicità di accompagnare sulla spiaggia di Sabaudia la sua Isabel, per giocare con lei e dedicarsi a momenti di serenità, ormai l’ex marito Francesco Totti si chiude in un silenzio che nulla può rispetto all’incontenibile dose di rumors quotidiani.

C’è dell’amarezza, è innegabile, già nei rispettivi comunicati anche se celata da una forma fredda, quasi distaccata nella nota pubblicata dall’ufficio stampa di Ilary (figura condivisa anche da Ambra, ad esempio) e quanto affidato all’ANSA da Totti, assai più coinvolgente ed empatico nel linguaggio. Eppure secondo quanto riporta una anticipazione di The Pipol e TgCom, il per sempre capitano della Roma avrebbe già un legame più che solido con Noemi Bocchi.

Ilary Blasi in spiaggia a Sabaudia, Totti tace

Ilary, di ritorno dalla Tanzania, ha deciso di trasferirsi a Sabaudia, sotto l’ombra del Circeo, presidiando una delle proprietà di Totti che – secondo le indiscrezioni, aveva scelto di rifugiarsi lì, quando le foto che lo vedevano sotto casa della sua presunta nuova compagna avevano trovato luce e sono divenute di dominio pubblico, alla vigilia della partenza della Blasi con i figli e la sorella maggiore Silvia per l’Africa.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, in queste ore, si mostra su Instagram impeccabile, perfetta, aderente alla volontà di lanciare un messaggio di appagamento e soddisfazione per l’equilibrio raggiunto, che potrebbe essere diretto a Totti come a chiunque altro.

La scelta di Ilary sulla separazione

Perché Ilary, con quelle interviste all’amico Silvia Toffanin e a F, aveva spiegato già i presupposti di questa scelta che sembra principalmente sua. E a prescindere da quanto dicano gli amici, come il pr Alex Nuccetelli.

La Blasi vuole riprendere le redini della sua carriera anche in un modo netto e importante: la separazione verrà analizzata in ogni sua componente dagli avvocati e dai commercatlisti che li affiancano nella spartizione della Totti-Blasi spa. Intanto, anche per ragioni professionali, sembra stia valutando seriamente il trasferimento a Milano.

Il futuro professionale di Totti

Invece, su Totti continuiamo a sapere e a capire poco a parte le frasi relative al suo futuro professionale che anche Vincent Candela ha affidato al Corsport.

Potrebbe far ritorno alla Roma di Tiago Pinto e dei Friedkin, in qualità di dirigente e motivatore, dopo l’assist Dybala e ricoprire un ruolo inedito da commentatore sportivo per i Mondiali in Qatar con Rai Sport.

Le indiscrezioni su una presunta vacanza

Ma le attenzioni sono ancora troppe sulla sua vita privata, per consentire che vi sia un annuncio formale relativo a questi impegni. Così si vocifera che viva già insieme a Noemi Bocchi, madre di due bambini ed ex moglie di Mario Caucci, e che si siano allontanati da Roma. Chi invece sostiene che la coppia sia ancora a Roma e conduca vite separate.

Insomma, non vi è alcuna certezza com’è nella volontà dell’ex capitano che ha dato priorità ai suoi figli, ma è stato travolto tradendo quel patto di fiducia instaurato con la moglie Ilary Blasi sulla massima discrezione fino all’annuncio della separazione. Accompagnata da un nuovo dettaglio sul ruolo di Noemi.

La condizione posta da Ilary sui figli

Il patto, secondo le anticipazioni, è chiaro: Noemi Bocchi non andrà in ferie con Cristian, Chanel e Isabel. Per presentarla ai ragazzi ci sarà tempo, quando il clamore mediatico sarà meno pressante e la calma e l’atteso rientro alla riservatezza torneranno a essere costanti nella loro vita.

Il tempo aiuterà anche Totti e Ilary, protagonisti di un ventennio di amore, rispetto, dolori e successi condivisi con il medesimo sguardo al passato che li ha forgiati. E li ha resi così vicini a quella gente che ha pianto per loro, quando Francesco ha lasciato la Roma e per Ilary quando ha condiviso le sue sofferenze.

