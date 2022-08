Totti-Blasi, la telenovela continua: spunta il tradimento dell'amico di Ilary

10-08-2022 10:51

Tra lui, lei e l’altra ecco spuntare il quarto protagonista della telenovela dell’anno. Non si placano i gossip sulla fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due stanno in silenzio a godersi, a distanza, le rispettive vacanze ma c’è l’occhio vigile della stampa specializzata che lascia sempre acceso su di loro l’occhio di bue dei riflettori.

L’amico di Ilary è al mare con Noemi Bocchi

Emanuele, storico amico di Ilary Blasi, è stato infatti paparazzato al mare dal settimanale di cronaca rosa Chi con Noemi Bocchi, la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Secondo le indiscrezioni Totti avrebbe conosciuto la sua nuova compagna proprio grazie all’intercessione di questo Emanuele.

Nelle foto si vede il ragazzo che scherza in acqua a San Felice al Circeo con la nuova compagna dell’ex capitano romanista. Emanuele conosce Ilary da quando aveva 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti. Ma, poi, a quanto pare, ci sarebbe stato un tradimento doloroso. Mentre Ilary è sulle Dolomiti, il suo amico Emanuele fa da anfitrione per la sua rivale.

Totti è in vacanza a 15′ dal luogo di villeggiatura di Noemi

Noemi Bocchi ora si sta godendo le vacanze a quindici minuti d’auto da Sabaudia, dove ora si trova Totti. “Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque” scrive con un pizzico di malizia il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Il web difende Ilary Blasi

Mentre continua a circolare la voce, messa in giro dal Corriere della Sera, che Noemi sia addirittura incinta di Totti (sarebbe il terzo figlio per lei, il quarto per lui) fioccano i commenti sui social: “Stavo pensando ai figli di lei che le chiedono ( non possono stare lontani h24 da tv giornali internet e amichetti pettegoli) ” mamma ma è vero che sei la fidanzata di Francesco Totti?”, oppure: “A prescindere dal fatto che sia incinta o meno, in ogni caso,nessuna donna merita il trattamento che Totti ha riservato a Ilary” e infine: “E comunque passare da Ilary Blasi a Noemi Bocchi è un downgrade pazzesco”.