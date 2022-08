02-08-2022 12:38

Quel che forse si è consumato nella villa che hanno condiviso al Torrino anche in questi mesi di ragionato allontanamento, lo osserviamo nell’alternanza – come per una qualunque coppia di genitori separati – nella loro dimora estiva, a Sabaudia.

Ilary Blasi si è goduta sua figlia Isabel, di ritorno dalla Tanzania e nel clamore mediatico scaturito dall’esplosione della loro separazione, nelle giornate trascorse sulla sabbia dorata del luogo del cuore scelto da lei e dal per sempre capitano della Roma, per crescere i loro bambini.

La reazione di Ilary Blasi dopo lo strappo

Tra loro ci sarà solo un mero scambio di comunicazioni, le chiavi passeranno di mano in mano e si chiuderà un’epoca per loro, per la loro famiglia e anche per chi li ha apprezzati e stimati nella loro scelta di mantenere un profilo da very normal people.

Persone comuni che non sono e non sono mai state, Francesco e Ilary. In questi giorni, la Blasi si è distesa e ha festeggiato l’anniversario dei suoi genitori nel calore di quella residenza estiva riservata a pochi e che ha accolto fin da piccolissimi Cristian, Chanel e Isabel, sei anni appena.

Fonte: ANSA

Alternanza a Sabaudia, nella villa di famiglia

In questo luglio, Ilary ha avuto a sua disposizione la casa al mare, dove ha trascorso serate piacevoli in compagnia di amiche e dei figli ad eccezione del maggiore, impegnato con l’Under 18 della Roma.

Giornate delle quali ha fissato momenti attraverso i social, Instagram in particolare che ha donato un’immagine della conduttrice quasi rasserenata, splendente e distante da certi appiattimenti narrativi ai quali ha deciso di sottrarsi per scelta, stando a quanto detto dalle sue amiche a DiPiù.

La scelta della Blasi, una donna libera

Splendida, splendente negli scatti che la ritraggono con un bikini di estrema eleganza e una camicia annodata in vita che segna un trend e uno stile anche nella separazione, nel mantenere inalterato il rispetto verso di sé e davanti ai suoi ragazzi.

Un Ilary’s way of life che ha ribadito nel comunicato asciutto (e disgiunto) affidato all’ANSA, voluto per annunciare l’addio a Totti, per rivendicare la libertà di sua figlia Chanel a non trovarsi con il proprio lato B sulla copertina di un settimanale o a decidere di dire la sua, quando e come lo ritenesse opportuno in poche ma puntuali interviste, anche per proteggere un lungo addio oltre ai suoi ragazzi.

Totti con Cristian per gli impegni con la Roma

Proprio Cristian, il primogenito dei Totti, ha trascorso più tempo con il padre, per via degli appuntamenti con gli allenamenti dopo essersi goduto il mare di Zanzibar con le sorelle e la mamma, che li ha voluti proteggere quando è stato possibile dal vortice delle indiscrezioni.

Dalle foto sotto casa di Noemi Bocchi pubblicate da Chi in avanti, per Totti, si è consumato un prima e un dopo: una costante ricerca di basso profilo, di normalità che è venuta a mancare nonostante le attenzioni di Francesco e, anche, una certa stanchezza per i rumors su patti e l’accostamento a Noemi all’Olimpico, a Montecarlo e a Tirana.

Fonte: IPA

Il ritiro del capitano sul mare

Nella quiete di Sabaudia, dove tornerà dopo qualche giorno, Totti potrà trascorrere qualche tempo con i suoi ragazzi, rasserenarsi e riflettere, per sbollire quelle pressioni che derivano dalle continue novità su pomeriggi da Noemi, investigatori privati, presunti tradimenti e un divorzio che sta diventando complicato.

Domenica scorsa stando a Dagospia, Francesco avrebbe fatto anche una capatina alle Terme dei Papi di Viterbo in compagnia di un amico (si circonda solo di fedelissimi) per staccare da questo circolo vizioso non voluto.

Ora è tempo di attendere il momento propizio per rientrare nella dirigenza della Roma, se è vero quel che si vocifera dopo l’assist per l’operazione Dybala e l’ennesima dichiarazione d’amore che Totti, attraverso l’amico e socio Vincent Candela, ha ribadito. Tiago Pinto e i Friedkin attendono che i riflettori si spengano e si occupano del mercato.

Totti-Blasi, il momento di parlare

E se sembra probabile, per Ilary, che la sua versione verrà affidata a Verissimo e all’amica Silvia Toffanin che non l’ha mai forzata e ha accolto il suo racconto a prescindere dal giudizio, anche Francesco sarebbe pronto a reagire con una scelta lontana dal mutismo scelto.

Sui social, a parte qualche post d’obbligo per accordi commerciali, Totti latita volutamente: per il capitano rompere il silenzio adesso sarebbe inopportuno e addirittura avventato. E non sarebbe da lui.

