Nulla è come sembra, in questa separazione che sancisce lo sgretolamento di un’unione ventennale edificata su scambi, polemiche, forse addirittura un’estetica dell’errare ma cementata da quell’unità innegabile e ribadita in ogni angolo di questo matrimonio. Francesco Totti è arrivato nella villa di famiglia a Sabaudia per trascorrere una parentesi di serenità insieme ai propri figli Cristian, Chanel e la piccola Isabel mentre Ilary Blasi è partita alla volta delle Dolomiti.

Una parentesi di distensione che la aiuterà a decidere le sorti della vicenda legale, ovvero dell’accordo che eviterà a entrambi di finire in tribunale. Un capitolo doloroso, è innegabile, ma dovuto per spartire quei capitali e i beni della Totti-Blasi spa.

Ilary Blasi si ritaglia uno spazio tutto suo sulle Dolomiti

Ritratto di montagna per Ilary, dicevamo, che ha pubblicato su Instagram immagini di una bellezza assoluta nel delicato contesto del lago di Braies e che la vedono splendente, sorridente, quasi eterea ma solo in apparenza perché al suo rientro dovrà stabilire in accordo con il proprio avvocato e la controparte, ovvero Antonio Conte legale di Totti, i termini di questo accordo. Andranno a spartirsi un autentico impero, a poche settimane di distanza da un avvicendamento nella villa di famiglia alquanto freddo e distaccato.

Poi chissà che ne verrà. Ci sarà una nuova intervista a Verissimo, all’amica Silvia Toffanin? Ci sarà la versione di Totti nella volontà, condivisa in qualche confidenza agli amici e a cui accennava lo stesso Alex Nuccetelli, di rifiutare lo stigma?

Intanto a Sabaudia: Totti nella villa

Secondo Il Messaggero, a Sabaudia Totti sarebbe da solo con i propri ragazzi nella magnifica dimora sulla spiaggia che aveva scelto con sua moglie per trascorrere le vacanze estive, ma poco distante da questo luogo ormai caro sarebbe stata intercettata dai paparazzi Noemi Bocchi, la sua nuova compagna, con la quale sarebbe stato di nuovo intercettato nella Capitale.

La stessa Noemi avrebbe rinunciato al consueto appuntamento con i suoi luoghi del cuore in Sardegna per trascorrere del tempo vicino all’ex capitano, in un luogo meraviglioso ma ancorato a una vita precedente per Francesco e che appartiene ai suoi figli e a quanto costruito con Ilary.

Non una apparizione pubblica, sia chiaro: la scelta sarebbe quella di non consentire ulteriori indiscrezioni e creare le premesse necessarie per procedere con la separazione con la ormai ex moglie senza strappi, visto che se ne sono consumati già troppi e sono emersi dettagli che entrambi reputano eccessivi. Ma frenare l’opera di continua attenzione da parte dei media non è e non sarà semplice.

Il patto con Noemi Bocchi, avvistata nelle vicinanze

Solo quando la separazione verrà formalizzata e stretto l’accordo economico tra gli ex coniugi Totti, allora l’ex capitano e Noemi Bocchi dovrebbero rendere pubblica la loro frequentazione.

Per ora di lei, riporta il quotidiano, si sa che sarebbe stata avvistata nelle vicinanze della spiaggia sotto il Circeo a bordo di una barca e che avrebbe preso in affitto un appartamento in un residence.

Il mistero sulla pausa della Blasi

Tornando a Ilary e alla sua pausa dolomitica, chi ha accompagnato Ilary sulle montagne? Mentre in Tanzania non aveva fatto mistero sulla presenza di Silvia, sua sorella e confidente oltre ai tre figli, oggi non c’è alcuna informazione sull’identità del suo accompagnatore o accompagnatrice.

Forse è una scelta della Blasi che si è sempre sottratta a certi schemi scegliendo in prima persona come affrontare alcuni temi e questa stessa rottura. Una separazione che ha protetto e che sta conducendo a modo suo.

