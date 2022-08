09-08-2022 10:43

Non si è mai nascosta, da quando quei due comunicati hanno preso il sopravvento e ribaltato la gerarchie nelle redazioni, di un anonimo pomeriggio di luglio. E continua a esibire la fierezza composta e prepotente che la sua immagine ha contribuito ad alimentare, da quando è ufficialmente uscita dal ruolo di moglie di Francesco Totti (non che Ilary potesse riassumersi solo e solamente in ciò, anzi).

Dopo il viaggio in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia, il rientro a Sabaudia oggi la seguiamo sulle Dolomiti, dove sta trascorrendo una vacanza solitaria ma a favore di stories su Instagram. Il capitano, invece, si è rintanato nella sua villa di Sabaudia con i figli e a poca distanza da Noemi Bocchi, sua presunta nuova compagna. Con la quale starebbe trascorrendo una anomala prima pausa estiva con l’aggiunta di una foto misteriosa che, secondo i rumors, risalirebbe addirittura a gennaio.

La vacanza misteriosa di Ilary sulle Dolomiti

Ilary ha postato le prime foto social dalle Dolomiti che la ritraevano sul lago di Braies durante lo scorso week-end: un luogo magico e rassicurante, di una bellezza incontaminata che la fiction “Un passo dal cielo” ha reso popolare ancor di più, se possibile.

La sua sequenza di scatti e video la ritrae sempre in perfetto stile, attrezzata alla perfezione per le passeggiate di trekking a cui si dedica con continuità tra le cime dolomitiche, compresa l’ultima esperienza sul Lavaredo che documenta con tanto di canederli nel piatto. Con chi sia in vacanza la conduttrice dell’Isola dei Famosi, però, non è affatto chiaro. Un’amica? Una compagna di lavoro?

Fonte:

L’indiscrezione rimbalzata sui social

La domanda è legittimata anche dall’ultima indiscrezioni che rimbalza dai social e che è stata alimentata da Deianira Marzano, figura nel gossip sui social che ha subito riportato sui suoi account alcune frasi che le sarebbero state riferite di una conversazione tra Ilary e una accompagnatrice in cui riferiva della decisione di aver preso le sue cose da casa Totti.

Una indiscrezione – ribadiamo – che per ora non trova riscontri, né è stata confermata visto che tra l’altro i rispettivi legali dei coniugi Totti sono al lavoro sulla separazione, che dovrebbe comunque vedere – salvo colpi di scena – Ilary vivere ancora nella villa del Torrino.

Fonte: ANSA

Totti e Noemi avvistati a Sabaudia

E se la Blasi e i tre figli continueranno a vivere nella residenza di famiglia, a Roma, dove andrà a vivere Francesco Totti?

In questi giorni, il per sempre capitano della Roma ha scelto di trascorrere qualche giorno della villa al mare sotto il promontorio del Circeo insieme a Cristian e a Isabel e, a poco distanza, secondo Dagospia in un residence sarebbe stata avvistata anche Noemi Bocchi, che avrebbe preferito trascorrere questa vacanza frammentaria vicino a Totti, rinunciando alle consuete ferie in Sardegna dove è sempre stata solita trascorrere la pausa estiva.

Fonte: IPA

La scelta del capitano: ipotesi Roma Nord

Per ora il capitano si è trincerato in un silenzio assoluto, in attesa forse di una giusta collocazione per esporre la sua versione dei fatti dopo il clamore suscitato dalla sua relazione con Noemi, la quale – secondo uno degli ultimi gossip – sarebbe stata individuata in una foto risalente a gennaio, ben prima del famigerato Roma-Genoa all’Olimpico e delle coincidenze che avrebbero condotto il capitano sotto casa della presunta compagna, con la quale forse potrebbe progettare di trasferirsi in zona Roma Nord.

Fosse confermato (o almeno si trovasse un riscontro oggettivo) si tratterebbe di un incontro che anticipa la conoscenza tra i due prima delle foto pubblicate da Chi e dell’ipotesi avanzata da Dagospia, a partire dai mesi successivi.

La priorità per Totti e Ilary

Ma prima che ciò avvenga è ragionevole pensare che Totti e Ilary raggiungano un accordo extragiudiziale per chiudere la spartizione del loro impero e dare una linea comune all’educazione e alla crescita dei figli che, secondo l’amico di lungo corso Alex Nuccetelli e i fatti, sono la loro priorità.

