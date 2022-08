22-08-2022 12:48

Vige un anomalo silenzio sulla separazione Totti-Blasi, dettata dall’innegabile attesa creata dai continui spostamenti di Ilary, interrotti da brevissime parentesi romane, e dalla volontà del capitano di preservare sé e i suoi ragazzi da ulteriori attenzioni come testimoniato dal silenzio social.

Un tacere che collima con le vacanze trascorse a Sabaudia, dove sarebbe stata avvistata anche Noemi Bocchi, presunta nuova compagna di Totti e che starebbe trascorrendo una vacanza alquanto discreta e poco mondana in un residence con i propri figli.

La nuova fuga di Ilary

Ilary, invece, è nella posizione di voler gestire sempre e comunque la sua immagine e attraverso Instagram ha condiviso una partenza in aereo con Isabel, ultimogenita dell’ex coppia, che starebbe trascorrendo un breve periodo insieme alla mamma dopo una parentesi al mare nella villa di famiglia insieme al papà e a Cristian.

Chanel, rientrata da qualche giorno di svago fuori, avrebbe rotto il silenzio con alcuni contenuti su Tik Tok, destando l’attenzione dei suoi followers e non solo per i velati accenni a una sfera privatissima. Frasi che potrebbero essere interpretate come uno sfogo, legittimo, per quanto si stia consumando. Ma non è solo di questo che si tratta.

Avvistamenti, rotture e narrazione di una separazione

Gli avvistamenti su meravigliose imbarcazioni al largo del Circeo, con a bordo il capitano e Noemi con la quale la conoscenza sarebbe stata approfondita ma che non si sarebbe rivelata recentissima come dimostrato da alcuni contenuti svelati e accennati dal pr romano Alex Nuccetelli e da ultimissime rivelazioni che andrebbero ad arricchire una narrazione sempre più dettagliata sullo strappo e l’epilogo di un matrimonio che ha, però e comunque, saputo diventare mito tra il pubblico di estimatori.

Particolari sempre più articolati, attriti e nuove famiglie in costruzione che sicuramente hanno e continueranno ad avere un ruolo in questa complessa edificazione del presente e che, soprattutto in attesa di una qualche nuova intervista o esternazione non si fermerà a questo punto.

Un matrimonio mito giunto all’epilogo

La separazione Totti-Blasi è un capitolo di una vita insieme: un’esistenza condivisa, fatta di famiglia, di scelte anche pubbliche che li ha posti sotto i riflettori ma secondo il loro modo di intendere i rispettivi ruoli e personaggi, rispettivamente nel mondo del calcio e televisivo.

Anche la loro decisione, comunicata in maniera complementare, distaccata ma efficace ciascuna a modo proprio, è esemplificativa di quanto vogliano entrambi rimanere in quel solco, anche nella spartizione di un impero comune.

Ilary in Tanzania, a Cortina e Frontone con la famiglia

Così Ilary ci mette a conoscenza della sua vacanza con amici a Cortina, della visita a Frontone alla nonna e alla famiglia (supporto che non le è mai mancato), nel paese di origine dei genitori nelle Marche, e da ultimo il colpo di scena con un nuovo viaggio (presumibilmente in Italia) con la sua Isabel.

Le immagini sono eloquenti: si vedono entrambe scendere dalla scaletta di un aereo, da sole, mano nella mano così come Ilary era apparsa in Tanzania con i suoi tre figli, all’inizio di questa delicata vicenda di dominio pubblico.

I dubbi della separazione

Una parentesi improvvisa, un rinvio ulteriore al capitolo conclusivo della separazione seguita dall’avvocato Antonio Conte per Totti e i suoi collaboratori di sempre e da Alessandro Simeone, studio a Milano, in rappresentanza della Blasi.

Che questa sia una nuova fuga da Roma e da quel capitolo, alquanto difficoltoso e tormentato, della spartizione del patrimonio condiviso da vent’anni di vita in comune?

