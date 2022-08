19-08-2022 10:54

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Non si ferma il gossip dell’estate 2022. Il triangolo amoroso tra Francesco Totti, l’oramai ex moglie Ilary Blasi e la nuova fiamma del Pupone, Noemi Bocchi, continua incessante tra voci, rumors, appostamenti e pedinamenti da parte dei paparazzi. Tutti alla ricerca di una sola cosa: la prima foto che ritrae la leggenda della Roma con la sua nuova compagna. Proprio per questo le attenzioni dei due sono massime ma i retroscena non mancano a venire a galla.

Totti e il bodyguard messo al fianco di Noemi

Mentre Ilary Blasi continua a documentare come non mai la sua prima estate da single dopo una ventina di anni di relazione, prima fidanzati e poi sposati, con Francesco Totti, postando scatti in famiglia e pose sexy rigorosamente da sola, il Pupone è molto attento a non far trapelare nulla della sua estate 2022.

Stesso discorso per Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Totti, che sta vivendo un’estate blindata anche se sotto gli obiettivi di decine e decine di paparazzi che ne seguono ogni spostamento. Secondo quanto riportato da leggo.it negli ultimi giorni la Bocchi sarebbe stata avvistata in compagnia di un uomo muscoloso. Ma tranquilli, nessun tradimento nel tradimento. Pare invece che proprio Totti le avrebbe messo alle calcagna un bodyguard per tenerla al riparo da eventuali giornalisti o paparazzi troppo invadenti.

Totti e Noemi Bocchi, una relazione al buio: spiegato il perchè

La scelta di Francesco Totti e Noemi Bocchi di non ufficializzare la loro storia d’amore e di continuare a vivere la loro relazione non alla luce del sole, è dettata da diversi fattori. Uno su tutti. La causa di divorzio tra Totti e Ilary Blasi si prospetta alquanto spinosa. Tante e diverse sono le proprietà che i due condividevano. La spartizione sarà non facile. Ecco perchè fino ad allora sarà necessario da parte di entrambi evitare passi falsi. A livello giuridico uscire allo scoperto con una nuova relazione potrebbe essere un autogol, è proprio il caso di dirlo nel caso di Totti.

Come scrive la rivista di gossip CHI diretta da Signorini: «Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi»

Quando Totti e Noemi, svelato il loro nido d’amore

Sempre il continuo tam tam del gossip ha individuato in queste ore il possibile nido d’amore a cui Totti e Noemi ricorrono per stare insieme. Sarebbe infatti un lussuoso yacht che i due raggiungerebbero, rigorosamente in tempi diversi, per poter poi passare qualche ora insieme prima del ritorno nelle rispettive ville visto che i due sono per ora a Sabaudia, entrambi, in case ovviamente separate. Francesco Totti e Noemi Bocchi ufficializzeranno il loro rapporto solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi.