Totti-Blasi: il capitano riserva una dedica a Noemi Bocchi inequivocabile. L'attesa per la prossima udienza

Al centro della contrapposizione tra le famiglie Totti e Blasi ancora una volta il centro della Longarina. Nuova denuncia dopo la chiusura improvvisa

L’ultimo giorno di agosto coincide anche con il compleanno di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti da più di un anno, come ha rilevato il per sempre capitano nella ormai notoria intervista concessa al Corriere della Sera.

In questi mesi, vissuti in forma pubblica, la loro relazione da rapporto protetto e difeso dall’inevitabile ingerenza scaturita si è tradotto in una convivenza consolidata. E dalla magnifica dimora scelta per iniziare questa esperienza presto, pare, si trasferiranno per consentire a Totti di essere più vicino anche ai suoi figli, rimasti nella villa del Torrino e alle attività di famiglia. In attesa che venga definito di più, anche nell’udienza prevista – pare – per il 20 settembre.

Totti: la dedica a Noemi Bocchi per il compleanno

Con un post social che li ritrae assieme, l’ex numero 10 della Roma ha espresso la profondità del legame che lo tiene unito a Noemi Bocchi, la quale ha mantenuto estrema discrezione sulla loro vita in comune e sulla sua travagliata separazione dall’ex marito, l’imprenditore del marmo Mario Caucci. Totti ha espresso amore, vicinanza e affetto nei riguardi della compagna la quale ha rotto il silenzio principalmente per dare una testimonianza – umana – del suo percorso contro la diastasi addominale.

Una palese ed esplicita affermazione di serena e pacata tranquillità, sul versante privato, che ha tenuto a condividere sui social. In attesa sull’udienza che attende sia lui sia Ilary Blasi.

Fonte: IPA

Ilary oscura Bastian Muller

Noemi Bocchi e Totti in vacanza a Miami

Oggi che Ilary ha deciso di rendere meno decifrabile il suo rapporto con Bastian Muller dai social, come dalla narrazione della sua rinascita, le domande su quel che sarà si aggiungono a quelle sulle vicende – comunque dolorose – che occupano la cronaca di questi giorni.

Anche le vacanze ad Otranto con i figli si sono ormai esaurite ed è tempo di affrontare le novità lavorative, professionali e anche sul versante personale.

Il ricorso di Ilary Blasi

Prima della pausa estiva la conduttrice, che ha trascorso le vacanze in Brasile, Sardegna e infine Puglia, ha deciso di fare ricorso tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, presentando al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito, sostenendo che il loro matrimonio sarebbe finito con l’ingresso in scena di Noemi Bocchi.

Cosa che i legali di Totti, tra i quali Antonio Conte, hanno sempre negato e che di certo costituirà materia di studio e di valutazione nella strategia adottata – a livello legale – in questa lunga separazione.

Fonte: ANSA

Totti e Blasi ai tempi del loro matrimonio

A ridosso di Ferragosto, sul Corsera si leggeva:

“Totti risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze. La prima udienza è in calendario per il 20 settembre”.

Intanto il giudice potrebbe quindi decidere di convocare le persone chiamate in causa ed è possibile, in simili circostanze, che anche Noemi Bocchi possa essere sentita.

Il colpo di scena sui Rolex

Nella contesa dei Rolex, il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma, presieduto dal dottor Cinque, ha respinto l’appello di Ilary Blasi contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni. Condannandola in più al pagamento delle spese legali per 4 mila euro. I Rolex non sono stati considerati dei doni per l’ex consorte, insomma.

Inoltre i giudici precisano che la stessa Blasi, nei verbali dell’istruttoria di primo grado, aveva ammesso di aver prelevato 6 o 7 Rolex. E quindi non può sostenere di averne presi 2 o al massimo 4: quei gioielli dichiarati a principio devono essere riconsegnati mentre sugli altri beni, rivendicati da Ilary, non vi è motivo di riaprire la questione perché si tratterebbe di beni non segnalati nei mesi precedenti.

Il centro della Longarina

Mentre sul centro sportivo della Longarina pare ci sia una tregua, dettata più dal rispetto della sentenza che da un senso di vera distensione tra le parti. Come ribadito da Riccardo e dalla famiglia Totti, che ha sempre tenuto ai progetti legati alla Totti Soccer School si riparte, adesso. Anche dalla richiesta di ben 193 mila euro di canoni di affitto non pagati nei riguardi di Silvia Blasi, sorella maggiore e a capo della ASD Longarina, società che aveva in capo la gestione del centro sportivo.

Il giudice glieli ha accordati con provvedimento immediatamente esecutivo, altrimenti potrebbe scattare il pignoramento. Ma questa eventualità costituisce un estremo non proprio improponibile, piuttosto distante dai segnali lanciati dalla stessa Ilary che ha dimostrato attenzione nei riguardi delle famiglie e dei ragazzi che hanno aderito anche a quei progetti che, un tempo, aveva lei stessa condiviso e appoggiato.

Fonte: ANSA

La macchina perfetta

Totti e Ilary Blasi ospiti ai box in occasione del GP di Monaco nel 2018

In questo rientro c’è ancora troppo da capire, stabilire, assegnare: la separazione Totti-Blasi non è cosa che si esaurisce così, in un battito di ciglia e lo si poteva immaginare. Una simile macchina, perfetta fin quando ha funzionato, ha dato i suoi frutti anche sul versante degli investimenti ea entrambi.

Oggi Totti e Ilary sono contrapposti l’uno all’altra, affrontano uno smembramento di questa abnorme spa il cui esito è incerto con il trascorrere del tempo e l’emergere delle tante, troppe difficoltà di accordo evidenti.

