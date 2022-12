28-12-2022 11:07

Primo Natale da separati per Francesco Totti e Ilary Blasi. L’oramai ex coppia più glamour del mondo del calcio e dello spettacolo ha fatto scelte ben diverse sotto l’albero anche e soprattutto in funzione dei figli ma senza tralasciare la rispettiva nuova vita sentimentale che li vede a pochi mesi dalla rottura, almeno quella ufficiale, già coinvolti pienamente nella nuove relazioni, rispettivamente con Noemi Bocchi il Pupone e con Bastian Muller la conduttrice e showgirl. E come per Natale, anche a Capodanno i due viaggiano su due binari paralleli senza incontrarsi.

Totti-Blasi: Ilary, capodanno da sogno con Bastian in Thailandia

In un momento di assoluta pausa lavorativa Ilary Blasi si sta godendo il periodo natalizio in assoluto relax. E soprattutto in maniera molto social. Questo è sicuramente un aspetto che denota il cambiamento della Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è molto più presente sulla sua pagina Instagram dove ha documentato, tra le altre cose, dapprima la vacanza in Svizzera insieme a Michelle Hunziker, poco prima di Natale, e poi lo stare in famiglia dei giorni scorsi a cavallo del 25 dicembre, insieme alle sorelle.

Assolti i doveri familiari natalizi, Ilary Blasi si è concessa un Capodanno d’amore con il suo nuovo compagno. Insieme all’imprenditore tedesco Bastian Muller la conduttrice è partita nelle ultime ore per la Thailandia, prima tappa Bangkok. Tutto rigorosamente documentato sui social, tra post e stories, dalla foto del passaporto alla foto in aereo fino all’ingresso dell’Hotel, ovviamente superlusso e poi immancabili video e foto di una Blasi raggiante che illumina con tanto di rossetto rosso lo skyline thailandese.

Ilary Blasi e Bastian: fuga d’amore in Thailandia, dove alloggiano

Ilary Blasi e Bastian Muller, bello e ricco imprenditore di Francoforte, erede di una famiglia di costruttori, che ormai da qualche tempo fa coppia con la showgirl, non si sono accontentati di una sistemazione qualunque al loro arrivo a Bangkok. I due hanno infatti scelto di alloggiare in un hotel da sogno, il Lebua: un palazzone con maxi suite con vista sulla città da più di 800 euro a notte.

Totti fa il papà ma prepara la contromossa con Noemi, valigie pronte

E Francesco Totti? In tutto questo il Pupone se ne sta buono buonino a Roma. Dopo la parentesi negli emirati per seguire da “legend Fifa” i Mondiali (era alla finale con il figlio Christian sugli spalti), Francesco fa il papà durante il periodo natalizio precisamente a Capodanno, mentre Ilary se la spassa col suo nuovo compagno in Thailandia. Totti nel frattempo si gode i figli che festeggeranno con lui il nuovo anno. Con loro ci sarà anche Noemi Bocchi da tempo nuova compagna della leggende della Roma.

I due in questo dicembre intenso hanno preparato il trasloco nella nuova casa. Ma subito dopo Capodanno sono pronti a spiccare il volo. Secondo i ben informati del gossip, Totti e Noemi, al rientro di Ilary dalla sua di vacanza, partiranno a loro volta per una località esotica dove festeggeranno di fatti il loro primo anniversario. Infatti come ammesso dallo stesso Totti la loro relazione divenne tale proprio a inizio 2022 quando già la situazione con Ilary era ai ferri corti.