08-12-2022 11:14

“Sempre più in alto”. Recitava così un vecchio spot di Mike Bongiorno passato alla storia. La stessa cosa si potrebbe dire in questi giorni di Francesco Totti e Ilary Blasi, divisi oramai nella vita ma accomunati dal mood di questi giorni di lungo ponte della festività dell’Immacolata.

Impegnato nel trasloco il Pupone nel suo nuovo superattico che condividerà con la nuova compagna, Noemi Bocchi; sotto il sole e sopra la neve di St Moritz in Svizzera per la conduttrice tv pure lui in buona e dolce compagnia, e non ci riferiamo a Michelle Hunziker bensì al suo nuovo boyfriend Bastian.

Ilary Blasi a St Moritz con la Hunziker e Bastian, è amore!

Ponte dell’Immacolata sulla neve per Ilary Blasi. La conduttrice Mediaset, anche se non ufficialmente, è di fatto uscita allo scoperto con il nuovo compagno: l’imprenditore tedesco Bastian, imprenditore tedesco, vive in quel di Francoforte, con il quale è stata pizzicata in teneri abbracci e baci dal magazine Chi.

La nuova tappa romantica di questa storia d’amore agli albori per Ilary Blasi pare essere la Svizzera e per la precisione St Moritz. La showgirl e conduttrice è andata lì in vacanza in questi giorni con la sua amica e collega, peraltro padrona di casa, Michelle Hunziker. Le due conduttrice sono state protagoniste di diverse stories su Instagram, molte delle quali a sfondo pubblicitario con l’ente turistico svizzero.

Fonte: Instagram

In nessuno dei reels compare il nuovo compagno di Ilary Blasi (si vede solo l’autista per un attimo in un video). Per ora, l’ex moglie di Totti ha condiviso le montagne innevate e l’arrivo all’hotel scelto per il soggiorno.Ma i ben informati di gossip danno per certa la presenza dell’uomo, di Bastian, anche in questa vacanza svizzera della Blasi. Che ha scelto lo splendido Kulm Hotel, struttura da almeno 1200 euro a notte per rilassarsi tra centro benessere di primo livello, cucina stellata, in una delle strutture di eccellenza del complesso alberghiero della nota località turistica elevetica.

Se Ilary va in montagna con Bastian, Totti va sul superattico con Noemi

Quasi a marcarsi in una sfida di altitudini, in attesa di dirimere davvero le tante beghe legali legate alla spartizione del patrimonio, con l’ex Ilary Blasi impegnata sui monti, Francesco Totti si sta sobbarcando il trasloco nella sua nuova casa che condividerà con la compagna, oramai ufficiale dopo le ultime uscite in pubblico, a Dubai per esempio, Noemi Bocchi.

Fonte: Instagram

I due hanno quasi completato il loro trasferimento) nella nuova casa nel quartiere di Vigna Clara, un classico della Roma Nord. Attico e superattico per Totti e Noemi. Anche qui galeotto è stato il paparazzo di Chi che ha immortalato i lunghi sopralluoghi della Bocchi, con il padre e l’agente immobiliare nei giorni scorsi prima di coordinare il trasloco.

A dire il vero Totti non ha ancora abbandonato la villa dell’Eur che condivide, volente o nolente, con Ilary, perché è lì che vivono i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma è altrettanto vero che tra lavoro, vacanze, e a Natale ce ne sono parecchie, i due stanno e staranno molto poco insieme sotto lo stesso tetto.