05-12-2022 15:36

C’è una domanda, di quelle scomode ma inevitabili, che gira da quando Ilary Blasi ha deciso di condividere su Instagram alcune storie di una anonima domenica romana tra pranzi dalle portate inesauribili e amici cari e famiglia, compresa la sorella Silvia. In quello spaccato di social-verità compare una figura nota, di quelle storiche della premiata ditta Totti-Blasi, perché legata a doppio filo al capitano.

Tra i tavoli della celebre Osteria della Stazione di Marino, ai Castelli, Ilary si è seduta tra amici e Silvia, il cognato Ivan Peruch, lo zio Stefano Serafini, a Chanel e alla piccola Isabel e alle cuginette (le figlie della sorella maggiore), oltre a Angelo Marrozzini.

Totti-Blasi: il cugino Angelo Marrozzini a pranzo con Ilary

Insomma, tutto regolare fin quando non compare lui. Un cugino, un mezzo fratello, un amico e un socio in affari: tanto che non ci sta più in una sintesi. Anche una parte di cuore, se vogliamo che Totti ha riservato agli affetti dell’infanzia, tra cui il cugino, detto Pisolo.

Insomma, un vincolo di sangue e d’amore sul quale Totti ha speso parole forti nel corso di questi anni tra libri, interviste, imprese, investimenti e tanto, troppo calcio per entrambi, che hanno sognato e realizzato l’obiettivo di vedere vincere Francesco con la maglia della Roma.

E che domenica sedeva a pranzo con Ilary come se nulla fosse, come se non ci fosse stata la burrasca della guerra dei Rolex e la separazione con annessi e connessi. Un errore di comunicazione? Un’idea per destabilizzare i più attenti alle cose della famiglia Totti-Blasi?

Certo Angelo non è semplicemente un amico, un cugino: è stato testimone dello sposo quel 19 giugno 2005 delle nozze all’Ara Coeli in diretta Sky, gemello di tatuaggi con il gladiatore sul braccio dopo lo scudetto del 2001 della Roma. Entrambi innamorati pazzi del calcio, hanno condiviso pallone e società fin quando è stato possibile come racconta lo stesso Totti nel suo libro biografico. E con lui ha sofferto e lottato quando Angelo è stato in coma, dopo un terribile incidente che lo mandò in coma, dedicandogli il gol numero 200 che lo ha svegliato da quel brutto incubo.

Totti Sporting Club: il duro scontro tra il capitano e Ilary

Nell’affaire Totti Sporting Club, sul quale Francesco e la Blasi sono in evidente conflitto, Angelo ha il suo ruolo che si traduce in un 5% appena ma importante del capitale della scuola sulla quale un botta e risposta tra comunicati e annunci che vorrebbero Ilary pronta a far valere le proprie ragioni sulla scuola voluta e sostenuta da Riccardo Totti e il capitano nella ferma convinzione che fosse un segno tangibile della loro esperienza.

Adesso il sospetto che Marrozzini sia il traditore di cui aveva parlato Totti è molto, molto concreto. All’epoca, si vociferava che una persona a lui molto cara, di quella cerchia ristretta di affetti che lo protegge da sempre, pur sapendo che sua moglie lo stava facendo pedinare da un investigatore, non lo avrebbe avvertito. Quando lo ha scoperto, l’ex capitano della Roma avrebbe accusato il colpo e allontanato quella figura dalla sua stretta cerchia.

Fonte: Getty Images

Il presente di Totti con Noemi Bocchi

Ora è impegnato con i Mondiali, a Dubai c’era con l’ex numero 10 la sua compagna Noemi Bocchi, con la quale la relazione instaurata sarebbe a un passo dalla convivenza a Roma in un appartamento confortevole in grado di ospitare all’occorrenza anche i loro figli.

L’auspicio del capitano sarebbe quello di chiudere la questione con Ilary a stretto giro, per superare quell’impasse e quella pressione mediatica toccata durante l’udienza in tribunale nel capitolo che li ha visti protagonisti di un faccia a faccia doloroso, certamente. E che avrebbe innescato la volontà di chiudere con un accordo extragiudiziale la vicenda della separazione (distinta, ricordiamo da questione legata ai beni).

Ora Totti è a Istanbul per chiudere un investimento in un centro di medicina estetica, nuova frontiera della sua carriera irripetibile ma nel mentre è trapelata la confidenza nello spogliatoio che suonava più o meno così: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”, avrebbe detto la settimana scorsa ai suoi compagni di spogliatoio dopo la partita di calcio a otto tra la sua Weese e la Roma.

Fonte: Ufficio Stampa Mondadori

Il nuovo amore di Ilary: chi è Bastian

Anche Ilary, comunque, ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo compagno: l’imprenditore tedesco Bastian, con il quale ha trascorso un weekend di lusso che l’ha travolta e baciata in pubblico. Imprenditore tedesco, vive in quel di Francoforte e avrebbe trascorso con la conduttrice dell’Isola un romantico fine settimana.

Un amore? Un flirt? Un rapporto vero? Sarà il tempo a stabilirlo, intanto Ilary Blasi ha concesso quel centimetro di vita privata al magazine Chi senza aggiungere altro, tra social e l’avvocato Alessandro Simeone incaricato di seguirla in questa sofferta e ormai lunga ex storia d’amore e di vita condivisa con Totti.

Dal clan Totti al team Blasi

Certo è che, se Ilary, ha deciso di palesare dettagli così personali quel che ci attende ormai è immane, importante. Come la constatazione che Angelo Marrozzini era con lei e non con quel cugino e amico e confidente con il quale ha diviso a metà, da sempre, la sua esistenza, a partire da via Vetulonia.

VIRGILIO SPORT