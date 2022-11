29-11-2022 12:18

Si ritroveranno solo in tribunale, per decidere che ne verrà da questa separazione prima negata e poi chirurgicamente analizzata in ogni sua sfaccettatura. Con la consapevolezza che per Francesco Totti e Ilary Blasi c’è un presente con nuovi compagni, perché anche la conduttrice dell’Isola si è mostrata con il suo nuovo compagno e a rendere pubblica la relazione, come sempre, è stato il magazine Chi.

Totti-Blasi: le foto del bacio di Ilary a Bastian

Le immagini mostrano Ilary Blasi in aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo albergo, con centro benessere: una parentesi importante per lei che, in questi mesi, aveva evitato in ogni modo di farsi trovare in situazioni similari per proteggere la sua separazione e i suoi tre figli.

“Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte”, si legge sul lancio social del servizio. “Come nel caso di Diletta Leotta , che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente”, ha puntualizzato l’articolo, lascindo intuire i desiderata della presentatrice che com’è noto non ha mai amato esporsi in questa lunga guerra dei Rolex e delle borse che ha conosciuto fasi complicate, liti a distanza e l’intervento puntuale del suo legale, Alessandro Simeone.

Totti a Dubai con Noemi Bocchi

Così mentre l’ex marito Francesco Totti era impegnato con sponsor e Lega Serie A a Dubai, mostrandosi in pubblico con la sua nuova compagna Noemi Bocchi ai Globe Soccer Awards, con tanto di anello al dito che ha fatto il giro del mondo, Ilary Blasi ha privilegiato come sempre il silenzio, la discrezione per evitare il clamore che comunque adesso dovrà affrontare.

Come riportato dal settimanale Chi, tempo addietro, l’anello da 55 carati sfoggiato da Noemi in occasione di questo evento sarebbe stato acquistato da Totti nella stessa gioielleria di fiducia in cui era solito fare acquisti anche per l’ex moglie, Ilary Blasi. Non solo, secondo una testimonianza citata dal magazine diretto da Alfonso Signorini,

“l’ordine dell’anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti, che ha detto di aver iniziato a frequentare Noemi dopo Capodanno”.

Un particolare che suscita nuovi interrogativi anche in merito all’inizio della frequentazione e della relazione tra Totti e Noemi Bocchi, con la quale avrebbe affermato l’ex numero dieci romanista la storia sarebbe iniziata a Capodanno.

Come cambia la strategia di Ilary e Totti dopo Bastian

Torniamo a Ilary e a questo scoop sul nuovo, presunto compagno. La sua relazione, infatti, muta anche l’andamento della separazione oltre che l’immagine pubblica che era ormai cristallizzata, sedimentata nella comunicazione di quanto stesse avvenendo tra gli ex coniugi. Ora che cosa scaturirà da queste foto? Come muterà la strategia legale?

Totti sapeva di Bastian e Ilary?

L’imprenditore al suo fianco è l’uomo a cui alludeva lo stesso Totti? Non è dato saperlo, per ora. Di certo l’incontro con Bastian scandisce l’inizio di un nuovo capitolo nella separazione, che potrebbe risolversi in via extragiudiziale come auspicano ora gli stessi interessati perché cali l’attenzione mediatica sul loro addio e i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel risucchiati loro malgrado da questo corto circuito.

Totti-Blasi: il tavolo delle trattative dopo l’udienza dell’11 novembre

Le rispettive parti, attraverso gli avvocati Simeone e Antonio Conte (incaricato da Totti dopo l’addio a Annamaria Bernardini de Pace), sarebbero comunque ancora al lavoro per individuare un accordo che assicuri la chiusura della questione sul piano dei beni e dunque archivi la guerra dei Rolex e delle borse che ha animato le aule di tribunale nel primo scontro tra ex, l’11 novembre scorso.

Un’intesa che si auspica sia propedeutica anche a una separazione extragiudiziale, della quale si vociferò quando iniziò questo doloroso cammino verso la separazione. E che potrebbe avere un suo epilogo, lontano dai corridoi e dalle aule in cui dovrebbe consumarsi la causa che li vedrebbe ancora contrapposti.

