L’amore non è bello se non è litigarello, si sa. Lo dice un vecchio proverbio e si sa i detti non si sbagliano mai. Anche in una coppia abbastanza nuova come quella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi infatti emergono i primi dissapori, le prime frizioni, per carità niente di particolare, un litigio che non è sfuggito agli occhi oramai incessanti dei paparazzi che hanno beccato i due al ristorante mentre discutevano con la donna evidentemente provata, in lacrime. Il tutto mentre Ilary Blasi se la spassa in montagna in buona compagnia.

Totti e Noemi litigano al ristorante, lei piange: il motivo

Nel nuovo numero di Diva e Donna la coppia gossip del momento, Francesco Totti e la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, sono stati pizzicati durante una discussione, più o meno accesa, al ristorante. Secondo le indiscrezioni di “radio gossip” pare che la causa scatenante del litigio fosse un cellulare, ma non si sa se di lui o di lei e cosa abbia portato poi alla discussione, forse una foto di troppo condivisa o un messaggio non gradito. Facile fare illazioni in questi casi.

Noemi Bocchi in lacrime dopo lite con Totti ma nessuna crisi

Quel che è certo è che dopo la lite i due sono sembrati, lo si vede anche dalle foto, abbastanza provati. Addirittura Noemi Bocchi in una istantanea si mette le mani in volto e sembra asciugarsi le lacrime dal viso. Va detto però che non c’è nessuna crisi alle porte, anzi. Totti e Noemi stanno traslocando e passeranno il Natale insieme nella loro nuova casa nel quartiere di Vigna Clara, un classico della Roma Nord.

Ilary Blasi se la spassa con Bastian e la Hunziker

Mentre Totti e Noemi affrontano i primi screzi da innamorati, Ilary Blasi se la ride e se la spassa in vacanza in montagna in buona compagnia. La conduttrice tv sta trascorrendo il lungo ponte dell’Immacolata in Svizzera, per la precisione a St Moritz, con la figlia Isabel, la più piccola dei tre avuti con il Pupone. Ma la Blasi non è sola.

Ilary Blasi oltre alla figlia Isabel, si trova a St Moritz con il nuovo compagno, Bastian, che però rigorosamente non compare nelle foto e nei video condivisi sui social dalla show girl. Con loro anche la “padrona di casa” Michelle Hunziker, che a sua volta ha portato con sé le sue figlie più piccole, avute da Tomaso Trussardi. Le due hanno sciato insieme a un grande ex campione dello sci italiano, Giorgio Rocca e poi, secondo Dagospia, hanno anche portato Bastian a un ristorante di St. Moritz, il Salastrains.