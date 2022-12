13-12-2022 18:17

Non c’è resa, in questa separazione che sta assumendo delle proporzioni non solo esponenziali sia per Francesco Totti sia per Ilary Blasi con i rispettivi coprotagonisti, ovvero Noemi Bocchi (e l’ex marito, l’imprenditore del marmo Mario Caucci) e il neo compagno Bastian.

Ogni attore, ogni figura in questo nuovo capitolo che si è aperto per il per sempre capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola ha amplificato il senso della distanza, della reciproca e tangibile irrisolvibilità di questa crisi che vanta delle ragioni profonde, addirittura ancestrali se osserviamo l’oggi, questo presente a cui si aggiunge, di volta in volta, un nuovo elemento, un dettaglio, un risvolto.

Totti-Blasi: è davvero finito l’idillio

D’altronde questa non è la separazione del decennio? Non a caso abbiamo constatato, visto l’interesse e l’attenzione suscitato nonché la capacità di catalizzare di Ilary in ogni dove e in ogni luogo con un semplice post, quanto sappiamo smuovere Totti e Blasi?

Nell’ultimo numero del magazine Chi quella che viene definita Totteide, si colora di baci e di abbracci e di un terzo elemento che ha confidato, pubblicamente si intenda, al magazine diretto da Alfonso Signorini la sua verità sull’ex moglie, dove che i particolari – dolorosi – della denuncia di Noemi a suo carico sono divenuti pubblici.

Ilary in montagna con Bastian e Michelle Hunziker

Così Ilary Blasi ha ritrovato un certo equilibrio, si è concessa a St. Moritz una vacanza sulla neve con la figlia Isabel, il neo fidanzato Bastian Muller, imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori, l’amica Michelle Hunziker e nel mezzo una serta evento con Giorgio Armani, guru e idolo della moda contemporanea.

Una parentesi di ritrovata serenità, tra famiglia, sport e lavoro che parallelamente e a chilometri di distanza ha visto la conduttrice sorridere e abbracciare un nuovo compagno che, per quanto possa essere liquidata in pochi passaggi, è un segnale di reazione dopo mesi di silenzi e di difficile travaglio prima della definitiva chiusura di un matrimonio e di una relazione ventennale a cui il pubblico aveva affidato fiducia e una sorta di transfert.

Totti e Noemi, invece hanno trascorso un periodo molto impegnativo che li ha visti scegliere la loro dimora a Roma che dovrebbe ospitare entrambi con i rispettivi figli in una convivenza allargata che nell’intento dell’ex capitano della Roma dovrebbe segnare un avvio serio, stabile della loro storia che sta per tagliare il traguardo del primo anniversario, stando a quanto dichiarò proprio lui nell’intervista al Corsera.

Noemi Bocchi, nelle foto di Chi, a cena fuori con Francesco Totti si concede poi al fotografo e convince il compagno – sempre restio a mostrarsi in gesti di affetto a favore di paparazzi, a lasciarsi ritrarre in un bacio che suggella l’unione dopo la serata a Dubai e la vacanza nel deserto di poche settimane fa.

Il ruolo di Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi

Fino a questo momento, dicevamo, che le dichiarazioni di Caucci sono state davvero esigue, quasi assenti nonostante il clamore della relazione dell’ex moglie con Totti: non è un caso, perché tra loro i rapporti sono tesi oltre che complicati. E i contenuti delle denuncia a suo carico di Noemi descrivono anche un presupposto di grande sofferenza, innegabile e evidente timore.

Secondo quel che riporta Chi:

“L’uomo non ha apprezzato il modo in cui i figli sono stati esposti a causa della nuova relazione della moglie e se la prende sia con la Bocchi che con Totti, il quale, essendo avvezzo alla popolarità, avrebbe dovuto tutelare maggiormente i minori”, si legge nelle anticipazioni diffuse dall’ufficio stampa.

L’accordo di Totti con Ilary

L’auspicio del capitano sarebbe quello di chiudere la questione con Ilary a stretto giro, per superare quell’impasse e quella pressione mediatica toccata durante l’udienza in tribunale nel capitolo che li ha visti protagonisti di un faccia a faccia doloroso, certamente. E che avrebbe innescato la volontà di chiudere con un accordo extragiudiziale la vicenda della separazione (distinta, ricordiamo da questione legata ai beni).

“Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”, avrebbe detto ai suoi compagni di spogliatoio dopo la partita di calcio a otto tra la sua Weese e la Roma.

Un accordo che, se le parti troveranno l’intesa, eviterà ulteriori confronti in tribunale, superflue tensioni e uno spiraglio di serenità per Totti, Ilary e le persone a loro più vicine già toccate da questa decisione, irreversibile.

