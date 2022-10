17-10-2022 12:47

Due fatti non sono esattamente una coincidenza, ma neanche una prova anche se il primo avvistamento di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Montecarlo risale a una fase ancora acerba della separazione da Ilary, quando l’annuncio con i due comunicati ufficiali non era stato ancora affidato all’agenzia ANSA.

Stavolta Noemi e il capitano sono stati intercettati allo stadio dalle telecamere di Canal+, durante il match As Monaco-Clermont, uno accanto all’altra e non come avvenne all’Olimpico in occasione di Roma-Genoa quando la compagna sedeva tre fila più in là in tribuna.

Totti e Noemi allo stadio

Dopo l’ammissione che tra loro è in corso una relazione e che ha avuto inizio a Capodanno nella celebre intervista rilasciata al Corriere della Sera, quando dunque la crisi con Ilary sebbene non fosse stata ufficializzata era già irreversibile, Totti e Noemi erano già stati avvistati a Montecarlo anche se quella foto intercettata quasi per caso, non aveva nulla di estremamente compromettente e in più li ritraeva in un contesto amichevole, in presenza di altre persone.

Fonte: twitter

Certo, l’apparizione pubblica a pochissimi giorni dalla prima udienza per la restituzione dei beni che Ilary rivendica attraverso il suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, ha offerto una percezione ancora più tangibile, palese di quanto questa separazione sia stata matura al momento dell’annuncio e di quanto sia impensabile, a questo punto, anche ipotizzare o sperare in una soluzione pacifica fuori dal contesto del tribunale.

Prima udienza: il giudice vuole sentire i testimoni

La prima udienza della guerra dei Rolex e delle borse, il magistrato si è riservato di approfondire e di chiamare a testimoniare persone vicine alla coppia che apportino elementi utili a decifrare la situazione che verte sul contenuto della famigerata cabina armadio della villa del Torrino che, con la Smart, costituiscono alcuni dei beni sui quali Ilary non intende transigere.

La domenica di Ilary Blasi al circo

La domenica per la conduttrice è stata all’insegna del brivido, al Festival del Circo del quale Ilary e famiglia erano consueti frequentatori: con la conduttrice Mediaset, sotto il tendone, c’erano la piccola Isabel, la sorella Silvia e le figlie che hanno assistito anche alla coraggiosa partecipazione a un numero della Blasi.

Un pomeriggio all’insegna della serenità, del divertimento e del tempo condiviso con Isabel, la più piccola dei tre figli avuti da Totti che Ilary ha tenuto vicino anche durante l’estate più dei fratelli maggiori, Cristian e Chanel. Due adolescenti già impegnati in attività codificate: Cristian ha seguito la sua passione e tra allenamenti e partite, ha un calendario di impegni ben scanditi che lo vedono spesso sostenuto e guidato anche a Trigoria dal padre, come fu per lui da suo padre Enzo.

Oggi una foto che li vede insieme, la secondogenita e papà Totti, è condivisa sulle stories dal capitano.

Momenti di vita che gli ex coniugi Totti hanno scandito su Instagram attraverso selfie, video che li ritraggono con i loro ragazzi: una continua alternanza, tra il capitano e Ilary, di ritratti e di frammenti da genitori separati, ma coesi che si affiancano ai loro tre figli in ogni fase della loro vita quotidiana.

Fonte: ANSA/IPA

La scelta di Totti e il nodo legato alla villa

D’altronde è stato lo stesso Totti a voler ribadire di aver fatto di tutto per non vedere i propri figli con la valigia sempre pronta. E ciò nonostante sia proprio la casa il perno della diatriba, anche in tribunale tra loro.

Mentre dunque Totti sempre aver ricostruito una nuova famiglia, seppure sia prematuro definirla allargata, con Noemi e sarebbe pronto ad acquistare un immobile a Vigna Clara, poco distante dalla casa di via Cortina d’Ampezzo dove lei risiede con i figli avuti da Mario Caucci, Ilary continua a preferire il silenzio. Dispensa solo qualche battuta ironica su Instagram, come fu per i Rolex. Ma nulla di più. Se occorre, a intervenire per lei, è il suo legale.

Questa foto che li vede insieme, dopo la festa a sorpresa a Santa Severa all’Isola del Pescatore per festeggiare i suoi 46 anni e il party con gli amici di sempre a Ponte Milvio alla vigilia dell’udienza, sancisce un legame che è consolidato, stabile.

Un inizio che il per sempre capitano della Roma, almeno, non intende assolutamente più nascondere. E che potrebbe anche tradursi nella scelta di cedere a Ilary la villa contesa.

