La cena per festeggiare i suoi 46 anni l’ha consumata con i figli più grandi e gli amici più stretti ma senza Ilary Blasi, con la quale ormai la frattura pare insanabile. Una separazione irreversibile, quella tra Francesco Totti e Ilary forse conseguenza di una scelta più profonda dettata da mesi di crisi e di strappi, incomprensioni e gesti di reciproca attestazione di un affetto passato e mancanza di fiducia, oltre i singoli atti che verranno valutati nelle sedi opportune.

Ilary si è chiusa in un silenzio effettivo, se trascuriamo le occasionali dediche con post e storie su Instagram, per affidarsi al suo legale Alessandro Simeone. Ovvio non fosse presente alla cena per festeggiare l’ex consorte. Accanto a lui c’è Noemi Bocchi, con la quale la relazione prosegue nella discrezione ma senza l’ossessione di nascondersi.

La cena per i 46 anni di Totti

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la scelta è caduta su un locale caro al per sempre capitano della Roma per celebrare il suo primo compleanno ufficiale da separato, pronto a intraprendere una via lunga e complicata per riuscire a ritrovare un equilibrio nuovo con la sua ex, Ilary Blasi, e una famiglia allargata.

Noemi Bocchi è mamma, a sua volta, di due bambini: il suo ex marito ha chiesto di mantenere alto il livello di attenzione a tutela dei propri figli, coinvolti suo malgrado in un meccanismo che de facto è incontrollabile.

Nella serata del 27 settembre, Totti ha condiviso con le persone più care e la nuova compagna queste ore di serenità: con il capitano, in un ristorante fuori Roma dove Francesco si sente di casa e protetto, c’erano i figli più grandi, Cristian, quasi 17 anni, e Chanel, 15, che lo adorano e che gli hanno dedicato dolcissimi auguri via social, gli amici storici e Noemi Bocchi che continua a preferire la via della riservatezza. Tra loro pare ci sia stato appena un bacio, per sigillare l’unione.

Il primo party dopo l’addio a Ilary

Nulla di eclatante, né di particolarmente mondano se paragonato alla festa per i suoi 40 anni al castello di Tor Crescenza, ma una scelta di intimità derivata dal clamore legato alla separazione dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Un addio che viene segnato anche da questo stile, dal ritorno a certe amicizie, alle compagni forse un po’ trascurate nell’ultimo anno in particolare da quando la festa peri suoi 45 anni era stata disertata da Ilary per motivi di lavoro, ufficialmente. Probabilmente c’era già qualche attrito e insofferenza di troppo. Addirittura c’è chi, come Paola Ferrari, ipotizza una crisi partita dall’addio al calcio di Francesco.

Inevitabile, quindi, non attendersi nulla com’è stato: non un augurio, non un regalo, non un post ma un silenzio che viene dettato dalla nuova strategia adottata.

Rapporti tesi: accordo sempre più complicato

I rapporti tra ex coniugi (che continuano a convivere nella villa del Torrino, condivisa anche se compatibilmente con gli impegni e gli spostamenti della Blasi) sono a un punto di non ritorno e il timore che di quell’accordo extragiudiziale rimanga solo un ricorso sono più che fondati.

L’ira di Ilary per le dichiarazioni sull’intimità

L’intervista di Totti al Corsera ha alzato l’asticella, Ilary non ha certo metabolizzato quanto è stato detto e fissato con la storia dei Rolex sequestrati. Lo dimostra anche la linea dura e ferma scelta dopo quelle dichiarazioni. E anche l’ultima diffida al pr romano e grande amico di Totti, Alex Nuccetelli, ne è la dimostrazione.

La via della mediazione, sul tavolo delle trattative, pare sempre più ardua da perseguire anche se entrambi non hanno mai negato, né mai dimostrato il contrario, in merito agli interessi dei loro tre ragazzi: Cristian, Chanel e la piccola Isabel, 6 anni.

