26-09-2022 15:00

Nulla di quanto viene permesso filtri, in quello che si presuppone sia un lungo addio (con tanto di ingresso in tribunale, verosimilmente), è stato trascurabile perché, nella separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti, c’è una vita in mezzo.

Vent’anni e più di esistenza in comune, immobili, proprietà, carriera parallele eppure incrociate per via di anni di convivenza e di scelte in comune e delle quali era trapelato davvero qualche sussurro appena, stando ai dettagli che con una certa misura continuano a uscire.

L’intervista di Totti e la guerra dei Rolex

L’intervista di Totti rilasciata a Aldo Cazzullo e pubblicata sul Corsera è ormai un genere a sé, complice una narrazione che si è avvitata sulla vicenda dei Rolex, alimentata dalle rilevazioni di Roberto D’Agostino a Domenica In (negate dall’avvocato di Ilary, Alessandro Simeone), le borse e la questione della villa che costituisce una delle ragioni del contendere.

Sì perché, come ricorda Oggi, i coniugi Totti sono sposati in regime di separazione dei beni e dunque le diatribe legali se si finirà in tribunale sono da riportare a quei beni che rimangono sospesi tra l’uno e l’altra anche per via dei figli. Come nel caso della dimora principale della famiglia Totti.

La separazione dei beni

Ci sono alcuni nodi che verranno sciolti con il passare del tempo, i confronti tra le parti attraverso i rispettivi legali e che vertono su temi centrali, in una separazione. Oltre alla villa, come e quando vedranno i figli? E alla moglie, Totti dovrà dare qualcosa? Un assegno di mantenimento? L’ultima affermazione, poi, dell’amico pr Alex Nuccetelli che cosa punta a lasciare credere?

Nuccetelli, nella sua ultima intervista a Turchesando, si è abbandonato a esternazioni legate alla vita di coppia di Totti e Ilary.

Durante l’intervista radiofonica, l’amico intimo del per sempre capitano della Roma ha confermato che tra Totti e Noemi Bocchi la relazione procede nella piena concordia di gestione di immagine e tempi. Lo stesso Totti avrebbe ammesso la storia con Noemi nella famigerata intervista, collocando l’avvio di questa nuova relazione durante la crisi che avrebbe avuto con la moglie Ilary: precisamente il capitano ha individuato nella serata di capodanno l’avvio della loro storia. Da allora Noemi e Totti si sono visti di nascosto,

“Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi”, ha commentato Nuccetelli.

Fonte: Getty Images

I dettagli del rapporto tra Totti e Ilary

Nonostante il legame di affetto, che ha precisato spesso egli stesso nelle precedenti interviste, il pr romano non avrebbe risparmiato particolari sulla vita affettiva della coppia.

“Di amore, qui, non se ne parla più ormai da parecchio secondo me. Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa’ ed erano solo i primi mesi di relazione, non so se hanno proseguito per altri vent’anni”. “Per Francesco è una fase complicata, non è un momento bello. La loro separazione sembra una tragedia. Ci sono degli attriti. Gli avvocati dovranno fare la loro parte e loro stessi devono cercare di mettersi una mano sulla coscienza. Se fosse dipeso da Francesco, questa storia non sarebbe finita. Puoi fare anche la scappatella ma il suo cuore sarebbe rimasto fedele sempre e solo alla famiglia”, ha aggiunto l’ex marito di Antonella Mosetti.

Il tacito accordo

Nel susseguirsi degli eventi, la prove della vita che hanno messo al muro entrambi, i tentativi di arginare i sospetti sulle reciproche insoddisfazioni sono stati spesso nulli o poco incisivi. Tant’è che a Totti sono state attribuiti flirt, simpatie, come a Ilary, la quale sarebbe stata associata a due figure in particolare. C’è chi paventa una convivenza scelta da entrambi per tentare di ritrovarsi, ma in questo tacito accordo ci sarebbe stato il senso di questa unione, della loro famiglia.

“In questi anni di tacito accordo tra loro, se lui avesse avuto 10 amanti e lei 2, di cui una storia longeva per anni…Un uomo ai piani alti di Mediaset? Brava, brava. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso, ma per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma”.

L’allusione che fa Nuccetelli è alla volontà, irreversibile, di Ilary di stroncare il suo matrimonio con Totti in un momento esatto, senza scivolare in dichiarazioni offensive o improntate sull’eccesso. Qualunque affermazione, guerra dei Rolex e delle borse si possa inscenare in una separazione, quel che rimane evidente e ai fatti riguarda la contrapposta linea rispetto alla comunicazione. Totti ha esplicitato alcuni aspetti, azioni e situazioni che potrebbero condizionare o pesare nel merito di una separazione in un’aula.

Fonte: ANSA/IPA

La scelta di Ilary: silenzio e il no a Verissimo

D’altra parte, la Blasi ha optato per la discrezione: mai una parola se non qualche post alquanto criptico su Instagram o storie, a suggellare una strategia improntata sul silenzio così come a ridosso dei due comunicati aveva scelto lo stesso Francesco. Al fuoco mediatico, la Blasi ha risposto col silenzio (opzione abbracciata anche dalla sua famiglia, dopo le esternazioni iniziali di Melory) e una rettifica affidata al suo avvocato, Alessandro Simeone.

Non scivolerà su altro, Ilary. L’intervista annunciata, una sorta di versione Blasi della separazione, a Verissimo non si farà almeno fino a quando non lo vorrà la conduttrice dell’Isola. Per ora, ha scelto di avvalersi di un legale molto esperto e che conosce altrettanto approfonditamente Annamaria Bernardini de Pace, matrimonialista che affianca Antonio Conte e Totti.

Quindi, almeno per ora, non lancerà accuse rivelando dettagli su quelle borse o i Rolex o la villa del Torrino, dove potrebbe continuare a vivere. Ilary, probabilmente, è in attesa di altro.

