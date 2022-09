27-09-2022 12:21

Nel giorno del suo 46° compleanno, Francesco Totti si scopre diverso, differente anche solo rispetto a un anno fa, anche se gli auguri mancati di Ilary Blasi non erano affatto passati inosservati. Accanto a sé ha una nuova compagna, Noemi Bocchi, con la quale intrattiene una relazione da mesi e che non è affatto incline (in questa fase) a esporsi più del dovuto visto il clamore che ha travolto sia la famiglia, sia l’ex marito.

I figli più grandi, Cristian e Chanel hanno rivolto al padre una dedica importante e sentita, attraverso i propri canali social che, come i loro coetanei, utilizzano come veicolo di comunicazione. Tace invece Ilary, come già avvenuto e, probabilmente, anche per coerenza.

Totti compie 46 anni, gli auguri di Cristian e Chanel

“Auguri Vita, ti amo da morire”, ha scritto il primogenito con la maglia giallorossa della loro Roma, dedicando al padre l’augurio di sempre, di un ragazzo che non ha mai visto mancare il papà a un appuntamento con il campo, con gli allenamenti e che gli è sempre accanto. Anche nella fase più delicata, quando ha contratto il Covid, dopo aver perso per la stessa malattia nonno Enzo, e ha affrontato una polmonite bilaterale.

Come il fratello maggiore, Chanel ha rivolto una dedica speciale in occasione di questo compleanno inusuale per la famiglia Totti: in fondo, è stata l’unica a esporsi sulla separazione dei suoi genitori e ciò nonostante la sua giovanissima età e quel pudore che ha sempre caratterizzato i genitori sui loro ragazzi.

Sia Francesco sia Ilary hanno tentato di proteggere i te figli dall’attenzione mediatica esplosa nei mesi che hanno preceduto e seguito i loro comunicati, quando la separazione è stata formalizzata. Forse senza riuscire a contenere del tutto questa avanzata.

Gli auguri di Bruno Conti

Nel giorno in cui Totti compie 46 anni non sono mancati gli auguri dei personaggi più romanisti di sempre, come Bruno Conti che da campione del Mondo ha comunque e in maniera assolutamente laica, manifestato stima e attaccamento all’uomo e al capitano rimanendogli vicino anche nei giorni più cupi, dopo la morte del padre Lorenzo.

Noemi Bocchi defilata

Da Noemi Bocchi, almeno sui suoi account, non vi è ancora alcuna esternazione degna di rilievo com’è prevedibile in considerazione della delicatezza del momento.

Mentre Ilary, nel giorno del compleanno del suo ex marito, ha fatto pervenire una diffida al pr romano e amico storico della coppia, Alex Nuccetelli, il quale si è soffermato su dettagli alquanto privati della vita coniugale di Totti e della Blasi nella sua ultima intervista a Turchesando.

La decisione di Ilary contro Nuccetelli

Una sequenza di dichiarazioni che hanno pesato, in una fase di definizione sul tavolo delle trattative in questa separazione e inorridito Ilary, a tal punto da incaricare il proprio legale, l’avvocato Alessandro Simeone, di intervenire a sua tutela.

“Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”, si legge.

Cronache di una amicizia finita in mano agli avvocati: Nuccetelli, molto vicino al per sempre capitano della Roma e amico di entrambi, avrebbe però sempre preso le parti di Totti pur avendo intrattenuto in passato un rapporto di conoscenza e amicizia anche con la conduttrice dell’Isola.

Una frequentazione che si protrae da decenni, anni di alti e di bassi per entrambi e per il pr romano, il quale ha palesato su Instagram il suo stato d’animo rispetto a queste notizie che lo investono.

La scelta del silenzio fatta da Blasi

Invece Ilary continua a postare solo immagini con commenti esigui, foto e storie che ritraggono istanti di serenità e pochi dettagli sulla sua separazione da Totti, soprattutto dopo l’intervista concessa al Corriere della Sera da parte dell’ex nella quale ha svelato il sequestro dei Rolex. Una vicenda sulla quale era tornato anche Roberto D’Agostino e aveva già allora irritato la Blasi che aveva provveduto con una richiesta di rettifica.

Il livello del conflitto si è innalzato, ormai, con la scelta di rompere il silenzio con quelle dichiarazioni in un’intervista che costituisce materia a sé, nel contesto di questa separazione. E da quel punto in avanti le risposte, adesso, semplicemente Ilary preferisce affidarle al suo avvocato.

