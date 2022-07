12-07-2022 10:15

La dissoluzione dell’unione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è consumata in due comunicati distinti, anticipati da un flash di Dagospia nel pomeriggio di un lunedì incolore e che già a febbraio aveva illustrato i tratti di una storia tesa capace di catalizzare l’attenzione (e anche l’apprensione) dei romanisti e dei loro estimatori, riflesso di un ideale quasi metafisico, di una normalità di successo.

Totti e Ilary Blasi separati in casa nella loro villa

Nella splendida villa del Torrino, nella periferia romana scelta da Totti anche per la vicinanza a Trigoria, secondo quanto riferisce il Corsera, Ilary e Totti vivono separati senza recare reciproco disturbo: conducono una vita distinta, densa di impegni costanti e pianificano forse tra un intervallo e l’altro un’esistenza differente con il bagaglio, pesante, di 20 anni insieme, un matrimonio e tre figli.

Dal “Sei unica” al “rispetto verso mia moglie” sono trascorsi due decenni densi di avvenimenti a tratti drammatici e sconnessi, forse aderenti a una sorte comune, tra dediche, pollici, appuntamenti in Ferrari e presunte crisi che li avrebbero allontanati, un matrimonio celebrato nella Basilica dell’Ara Coeli in diretta su Sky, il legame con Giorgio Armani e tre figli. Cristian, promessa del calcio, Chanel e la piccola Isabel, sei anni appena festeggiati con una festa a cui hanno preso parte tutti i familiari stretti, pochi mesi fa.

Dopo 17 anni di matrimonio caduti il 19 giugno scorso, quasi nell’indifferenza reciproca, le vacanze separate e l’assenza da Sabaudia riferimento estivo della loro famiglia, giunge conferma delle indiscrezioni che si susseguivano da mesi e che Totti – a modo suo definendo le notizie fake e con indosso una felpa con codice fiscale in un video che è parso improvvisato – e Ilary in interviste accorate e quasi accusatorie hanno smentito.

Chi è Noemi Bocchi, terza incomoda

Invece si stava consumando un lungo addio, per dirla alla Dylan Dog, sul quale il magazine Chi in maniera chirurgica questa settimana analizza gli elementi che accreditano ancora una volta una storia tra Totti e una presunta, nuova compagna: le immagini dell’ex capitano della Roma che nottetempo, accompagnato da un amico a bordo di una city car, si presenta a casa di Noemi Bocchi, 34 anni della quale sappiamo ciò che principalmente ha dichiarato l’ex marito imprenditore del marmo dal quale ha avuto due figli.

Sarebbe stata lei la commensale avvistata in un noto ristorante di Santa Severa in compagnia di Francesco, al castello di Lunghezza in queste ultime settimane, ancora lei all’Olimpico nella famigerata foto della quale ha parlato anche la Blasi. E lei, ancora lei nella trasferta a Tirana per la finalissima di Conference. Otto mesi di frequentazione che avrebbero sancito un sentimento, oltre alla compagnia, alle affinità, tra Roma e sport.

I messaggini a Ilary scoperti da Totti

Secondo Chi, però, il dissidio che avrebbe definito la conclusione di questo matrimonio dopo una serie prodotta da Sky che sembrava l’apoteosi di questo amore solido e intrecciato a doppio, triplo filo contro tutto e tutti (Spalletti compreso) sarebbe scoppiato dopo che Francesco avrebbe scoperto messaggini compromettenti sullo smartphone di sua moglie.

Stando alle fonti del magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbero scambi che Ilary avrebbe avuto con un corteggiatore assiduo verso il quale la stessa conduttrice dell’Isola avrebbe manifestato interesse e che avrebbe già un volto, quello dell’attore Luca Marinelli.

La separazione e la spartizione della Totti-Blasi spa

Quel che è certo è che Totti e Ilary, il loro matrimonio, il loro quotidiano così come il pubblico lo aveva desiderato, accarezzato, ammirato in un reciproco attestato di stima e affetto, non ha avuto il finale immaginato.

E forse questi comunicati, così vicini eppure così distanti nel tono, non saranno neanche l’ultimo atto di un legame che va oltre la famiglia e che investe quel che potremmo sintetizzare nella Totti-Blasi spa. Proprietà, immobili, investimenti, aziende che i coniugi hanno progettato, condivisi e che diventeranno oggetto di valutazione.

VIRGILIO SPORT