Era il 17 giugno 2001 quando Francesco Totti coronava il sogno di portare la sua Roma a vincere lo scudetto dopo 18 anni. Era il numero 17 di maglia che indossava il Pupone nel 1996-97, proprio nella stagione in cui rischiò di concretizzarsi il suo passaggio alla Sampdoria. E sono 17 gli anni in cui è durato il suo matrimonio con Ilary Blasi.

Ieri l’ufficializzazione di una separazione di cui si chiacchierava già da tempo. La coppia ha emesso due comunicati disgiunti, a testimonianza di un feeling ormai davvero perduto.

Totti e Ilary, il giallo dei due comunicati

Gelido e definitivo quello di Ilary. Decisamente più “sentimentale” quello di Francesco , Il primo, di Ilary, arriva alle 21.08:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

Il comunicato di Totti arriva 12′ dopo:

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Dagospia aveva anticipato 5 mesi la rottura Totti-Ilary

Dagospia aveva anticipato la notizia due volte in cinque mesi prima di essere creduto. La prima volta, lo scorso 21 febbraio, smentito, da Ilary soprattutto che sui social e dalla sua amica Toffanin a Verissimo, lamentò in diretta televisiva tanto “accanimento” contro la sua famiglia e un probabile “complotto” di matrice incerta. Uno sfogo in cui Ilary nomina tutte le testate, sbugiarda tutti ( “e hanno fatto tutti una gran figura di m…”) con tanto di sorrisetto finale.

Il web non perdona a Ilary le smentite furiose

Parole che non sono state dimenticate dal popolo del web che si sfoga: “Io gongolo a pensare alla protervia con cui la bellissima Barbie “borgatara ripulita”, mesi fa, aveva mandato a quel paese i giornalisti per avere pubblicato una notizia falsa. Ops..” oppure: “Sono personaggi pubblici, lei, grazie a questo ha fatto carriera. Senza i giornali non sarebbe nessuno. Probabilmente era meglio il silenzio o il vero…avrebbe fatto più bella figura”.

Anche la richiesta della privacy genera ironie sfuse: “A.A.A. Ragionevoli spiegazioni cercasi per conciliare matrimonio in diretta Sky, scimmiottamenti di vita familiare a bordo lavatrice e invocazione di privacy e riservatezza mediante comunicato di separazione consensuale a reti unificate” e ancora: “Leggo che Francesco Totti e Ilary Blasi chiedono il rispetto della loro privacy. Totti e Ilary sono quelli che si sono sposati in diretta tv. Fine”

C’è chi scrive: “Non è certo l’ora delle speculazioni e il momento esige rispetto da parte di tutti. Quello che però lei non ha avuto nei confronti dei giornali”. Infine chi prova a difenderli: “Sono passati anche 4 mesi, in cui in una famiglia può essere successo di tutto. In ogni caso lo dovevano annunciare loro, come avvenuto ora”.