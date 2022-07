Totti e Ilary si separano: social scatenati, tra attesa e delusione

11-07-2022 21:26

Ilary Blasi e Francesco Totti si separano. In serata, precisamente alle 19, era atteso un comunicato congiunto per ufficializzare l’indiscrezione rilanciata da Dagospia e che aveva scatenato la relazione dei social. In trepidante attesa dalle prime ore del pomeriggio per le anticipazioni del portale di Roberto D’Agostino, il mondo del web è stato letteralmente invaso da messaggi ironici per la snervante attesa e di disperazione per la fine di una storia d’amore durata quasi vent’anni.

Ilary annuncia la separazione da Totti

Alla fine, il primo comunicato, quello di Ilary, è arrivato con oltre due ore di ritardo, alle 21.10. All’Ansa la presentatrice affida poche righe all’Ansa:

Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia.

Totti le dichiarazioni sul divorzio da Ilary

A pochi minuti di distanza, arriva anche la comunicazione di Francesco Totti, sempre tramite l’Ansa:

Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli.

Totti e Ilary, una lunga e travagliata storia

La storia tra i due, iniziata a marzo del 2002 quando l’allora venticinquenne capitano della Roma si fidanzava con la bella Ilary, vent’anni e un futuro tutto da scrivere nel mondo della televisione. Dopo vent’anni di successi, sportivi e in tv, la coppia che nel frattempo ha avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel annuncia una separazione ventilata da tempo, nonostante le smentite di entrambe.

Voci ricorrenti sulla separazione di Totti e Ilary

Come rivelato dal gossip, nell’ultimo periodo i due erano distanti e separati da chilometri. Totti a Roma, la Blasi a Milano. E, poi, il mancato appuntamento fisso a Sabaudia per le vacanze al mare nel posto del cuore, e i giorni di libertà sempre separati, lei in viaggio con i figli all’estero per un po’ di relax, lui in Italia tra eventi, partite di padel e interviste.

I presunti tradimenti di Totti e Ilary

E proprio a un torneo di padel, l’ex capitano della Roma avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, che da più parti, già da febbraio, viene indicata come nuova fiamma del Pupone. Ma sulla coppia le indiscrezioni si sprecano, dal sempre smentito flirt di Francesco con Flavia Vento alla vigilia delle nozze, alle voci che sono rincorse sui presunti tradimenti di Ilary, senza contare le normali e fisiologiche crisi vissute da qualsivoglia coppia.

Totti e Ilary, non una coppia come tante

Il problema è che Ilary e Francesco non sono una coppia qualsiasi. Insieme ne hanno vissute tante e hanno fatto innamorare milioni di tifosi e romantici, che oggi si sfogano sui social. Dalle dediche ai gol del fuoriclasse, con l’ormai iconica maglia “6 unica” esibita nel derby del 2002 dopo il cucchiaio a Peruzzi, fino agli abbracci il giorno dell’addio al calcio e quel “Ilary, ti amo!” gridato nel 2016 contro il Torino e, ancora, il matrimonio in diretta tv, con tanto di esclusiva Sky. Totti e Ilary sono (stati?) la coppia capace di far sognare.

Separazione Totti e Ilary, la disperazione dei social

Tanti i cuori infranti. C’è chi scrive: “A regà, propongo ‘na settimana de lutto cittadino” e chi rivela: “Io pensando che sia solo un brutto sogno da cui svegliarmi presto”, “Io ho pianto“, e ancora: “Io sto riguardando le foto. Non ci posso credere. Come si è potuti arrivare a tanto?”. E una ragazza cinguetta: “Ed è proprio quando anche Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano che capisci che l’amore non è per sempre“, oppure: “Sinceramente mi dispiace davvero tanto che sia finita tra loro”, “Comunque siete stati una bellissima coppia.. Regina e Re”.

Separazione Totti e Ilary, attesa snervante

Ma non manca l’ironoa. Puntuale arriva: “Speravo de morì prima“. In tanti, poi, mettono nel mirino il ritardo nel comunicato stampa: “Sto comunicato de Totti e Ilary ritarda più di un treno della metro A“, posta qualcuno, o anche: “Va beh che famo andiamo a dormire? io dovevo staccare alle 18 oggi, sono ancora qui in attesa del comunicato. non è modo“, “Ma insomma! Ma si può lasciare la gente così in sospeso da un’ora??”, “Per chi c’era ai tempi, avete aspettato di più lo sbarco sulla Luna o il comunicato di Totti e Ilary?“.

La separazione Totti e Ilary e monopolizza l’attenzione

C’è, poi, chi incrociando le notizie del giorno ipotizza: “Quello che ho capito io: L’affaire Totti Blasi è così grave che Draghi è dovuto andare ad aggiornare Mattarella” e ancora: “Spero solo che Draghi stia andando da Mattarella per impedire il divorzio di Totti e Ilary per poi farcelo comunicare da Amadeus che per celebrare il tutto li inviterà come ospiti a Sanremo23″, “Erdogan si propone come mediatore tra Totti e Ilary”, “Chi se ne frega della crisi di governo quando Ilary e Totti si stanno separando?“.